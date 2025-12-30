Fifa poredala Luku Modrića uz Messija i Cristiana: 'Zbog njega Hrvatska se bori s najboljima'

Krajem godine, u vrijeme kada se svode računi i gleda prema budućnosti, Hrvatski nogometni savez podsjetio je domaću, ali i svjetsku javnost na veličinu kapetana "vatrenih" Luke Modrića. Na svom Instagram profilu HNS je podijelio objavu krovne svjetske nogometne organizacije, Fife, koja je hrvatskog maestra uvrstila među legende koje su oblikovale nogomet uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

U emotivnoj objavi, koju prati fotografija Luke Modrića i Lionela Messija u sportskom pozdravu na Svjetskom prvenstvu 2022., Fifa ističe ključnu ulogu koju kapetan ima za hrvatsku reprezentaciju i nogomet općenito.

"Mnogim je manjim zemljama san nositi se s najboljima na svijetu. Zahvaljujući Luki Modriću, Hrvatskoj je taj san realnost. Njegova sposobnost igranja na najvišoj razini, uz podržavanje mladih suigrača, osigurali su mu divljenje cijelog svijeta", stoji u citatu koji je prenio HNS.

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Uz Modrića, Fifinu posvetu dobili su još Kevin De Bruyne (Belgija, majstor asistencija), Lionel Messi (Argentina, svjetski prvak), Neymar (Brazil, kreativni genij), James Rodriguez (Kolumbija, povratnik s magičnim dodirima), Mohamed Salah (Egipat, krilni motor), Cristiano Ronaldo (Portugal, vječni strijelac), Virgil van Dijk (Nizozemska, defanzivni stup) i Son Heung-min (Južna Koreja).

Fifa je istaknula kako je SP u Rusiji preoblikovao Modrićevu karijeru.

"Modrićev stil kombinira nogometnu inteligenciju, tehniku i predanost. To ga čini idealnim modernim nogometašem. Modrić je debitirao na SP-u 2006. u Njemačkoj. Tada je bio tek jedan od mnogih talentiranih nogometaša, ali njegova je reputacija samo rasla. A izdanje turnira u Rusiji 2018u. godine lansiralo je Modrićevu karijeru na novu razinu. Odveo je Hrvatsku do prvog finala u velikom natjecanju, a zbog sjajnih nastupa dobio je i Zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira - zaključuje krovna svjetska nogometna organizacija.