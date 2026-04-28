Fifa sprema novitet oko žutih kartona na SP-u! Ovo je plan

Fifa sprema uvesti drastičnu promjenu u pravilima o suspenzijama zbog žutih kartona uoči Svjetskog prvenstva, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Prema najavama, krovna svjetska nogometna organizacija planira uvesti dvostruko brisanje nakupljenih opomena tijekom turnira, a sve s ciljem da se najvećim zvijezdama omogući nastup u ključnim utakmicama završnice.

Prijedlog, o kojem će se raspravljati na sastanku Vijeća Fife u Vancouveru, predviđa da se svi žuti kartoni brišu nakon završetka natjecanja po skupinama, a zatim ponovno nakon odigranih četvrtfinalnih utakmica. Ova promjena izravna je posljedica novog, proširenog formata natjecanja.

Prošireni turnir donosi nova pravila

Po prvi put u povijesti, na Svjetskom prvenstvu sudjelovat će 48 reprezentacija umjesto dosadašnje 32, što je dovelo do uvođenja dodatne nokaut runde - šesnaestine finala. To praktički znači da će momčadi koje stignu do same završnice odigrati jednu utakmicu više nego prije. Dok je u formatu s 32 reprezentacije put do četvrtfinala uključivao pet utakmica, sada će ih biti šest. Time se značajno povećava rizik da igrači zbog dvije javne opomene zarade suspenziju i propuste utakmicu koja odlučuje o medaljama.

U Fifi strahuju da bi bez promjene pravila previše igrača "hodalo po rubu" i bilo pod prijetnjom suspenzije uoči polufinala. Dosadašnja praksa brisanja kartona tek nakon četvrtfinala, uvedena 2010. godine, u novim se okolnostima smatra nedovoljnom. Cilj je spriječiti da se ponove situacije poput one kada je Michael Ballack zbog kartona propustio finale 2002. godine ili Paul Gascoigne finale 1990. godine.

Kako će novi sustav funkcionirati u praksi?

Revidirani pristup efektivno dijeli turnir u dvije odvojene disciplinske cjeline. Da bi igrač bio suspendiran, morat će zaraditi dva žuta kartona unutar jedne od te dvije faze. Prva faza obuhvaća tri utakmice u skupini. Ako igrač preživi grupnu fazu bez suspenzije, u nokaut fazu ulazi "čist".

Druga faza započinje šesnaestinom finala i traje sve do kraja četvrtfinala. U te tri utakmice (šesnaestina finala, osmina finala i četvrtfinale) igrač bi ponovno morao skupiti dvije opomene kako bi propustio polufinalni dvoboj. Nakon četvrtfinala, kao i do sada, svi se kartoni ponovno brišu, čime se osigurava da nitko ne može propustiti finale zbog opomena nakupljenih ranije u turniru. Prema izvještaju BBC-ja, ovaj se sustav smatra pravednijim rješenjem.

Pravednije rješenje umjesto podizanja praga

Fifa je navodno razmatrala i alternativu - podizanje praga za suspenziju s dva na tri žuta kartona. Ipak, od te se ideje odustalo jer se procjenjuje da je uvođenje dvije "amnestije" poštenije i učinkovitije rješenje. Na taj se način zadržava postojeća razina discipline na terenu, jer dva kartona unutar kraćeg perioda i dalje donose kaznu, ali se istovremeno smanjuje vjerojatnost da igrači propuštaju najvažnije utakmice zbog manjih prekršaja raspoređenih kroz duži turnir.

Očekuje se da će prijedlog biti i službeno potvrđen na nadolazećem sastanku Vijeća Fife, čime će se postaviti temelji za, po mnogočemu, povijesni Mundijal koji nas čeka za dvije godine.

*uz korištenje AI-a