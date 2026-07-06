Fifin presedan koji sve mijenja: Sad i Englezi razmatraju žalbu

Engleski savez razmatra žalbu na crveni karton koji je Jarell Quansah dobio u 54. minuti pobjede nad Meksikom 3-2, zbog opasnog starta na Jesusa Gallarda.

Potez dolazi nakon što je Fifa šokantnom odlukom ukinula automatsku suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je crveni karton zaradio zbog prekršaja nad bosanskim braničem Muharemovićem.

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Automatsku suspenziju Fifa je preinačila u uvjetnu kaznu na 12 mjeseci, što je izazvalo lavinu kritika UEFA-e, belgijskog saveza i Tuchela.

Stigle su informacije i da Francuska osporava žuti karton koji je Michael Olise zaradio u pobjedi nad Paragvajem, što znači da Balogunov slučaj potiče lavinu žalbi po cijelom turniru.

Tuchel ima i zasebnu glavobolju jer mu pozicija desnog beka stvara stalne probleme na ovom Mundijalu. Na tom je mjestu igrao čitav niz igrača, Reece James, Djed Spence, Ezri Konsa, John Stones, Quansah, pa čak i veznjak Declan Rice.

James, prvi izbor na toj poziciji, ozlijedio je zadnju ložu u utakmici s Ganom i propustio zadnje četiri utakmice, dok Quansah ulazi u četvrtfinale s neizvjesnim statusom. Engleska u subotu u Miamiju igra četvrtfinale protiv Norveške.