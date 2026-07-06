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BRAZILSKI SUDAC

Tko je Raphael Claus? Sudac koji je dao crveni karton Balogunu o kojemu bruji cijeli svijet na SP-u

Piše 24sata,
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Tko je Raphael Claus? Sudac koji je dao crveni karton Balogunu o kojemu bruji cijeli svijet na SP-u
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Foto: Phil Noble
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Trump prozvao suca Clausa “sumnjivim”, a FIFA-ina odluka oko Baloguna digla je nogomet na noge

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Nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao da je osobno intervenirao kod predsjednika Fife Giannija Infantina kako bi se ukinuo crveni karton napadaču Folarinu Balogunu, u središtu globalne sportske oluje našao se brazilski sudac Raphael Claus. Trump je 46-godišnjeg djelitelja pravde nazvao "malo sumnjivim", aludirajući na njegovu prošlost i pokrenuvši lavinu rasprava. 

Riječ je o iskusnom sucu iz São Paula koji se od 2015. godine nalazi na Fifinoj listi elitnih sudaca. Njegova karijera ispunjena je vođenjem utakmica najvišeg ranga, uključujući finale Copa Sudamericane 2019. godine, polufinale Copa Libertadoresa te veliko finale Copa Américe 2024. u kojem je Argentina svladala Kolumbiju.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina
Foto: DARREN YAMASHITA

Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi njegovo je drugo veliko natjecanje, nakon što je sudio i u Katru 2022. na utakmicama Engleska - Iran i Maroko - Kanada. Prije kontroverznog dvoboja SAD-a i Bosne i Hercegovine, na ovom je turniru vodio susret skupine između Španjolske i Saudijske Arabije. 

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Claus je sredinom drugog poluvremena poslije VAR intervencije isključio Floriana Baloguna nakon što je Amerikanac napravio start nad Tarikom Muharemovićem. Pravila nalažu da ako igrač zaradi crveni karton, treba odraditi suspenziju od najmanje jedne utakmice. Prema pravilima, Balogun je trebao propustiti ključnu utakmicu osmine finala protiv Belgije. Međutim, Fifa je donijela odluku prema kojoj je Balogunu "odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno suspendirano na jednu godinu". 

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Odluka Fife izazvala je šok i zgražanje diljem nogometnog svijeta. Trumpova izjava o "vrlo sumnjivoj" prošlosti suca Clausa odnosi se na parlamentarnu istragu o namještanju utakmica u Brazilu 2024. godine. Claus je doista bio pozvan da svjedoči pred istražnim povjerenstvom, ali u svojstvu svjedoka, a ne osumnjičenika. Brazilski mediji tada su izvijestili da su ga istražitelji pozvali zbog njegovog iskustva i statusa jednog od vodećih sudaca u zemlji kako bi im pomogao razumjeti procese u suđenju.

FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia
Foto: Bernadett Szabo

Važno je naglasiti da protiv Clausa nikada nije pokrenut formalni postupak niti su ga brazilske vlasti ili Nogometni savez Brazila optužili za bilo kakve nepravilnosti. 

(*uz korištenje AI-ja)
 

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