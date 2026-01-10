Filip Hrgović jasno otkrio kojeg protivnika želi u idućem meču!

Njemački Oberhausen ugostio je DAZN-ovu boksačku priredbu, prvu u ovoj godini. Poseban gost bio je i Filip Hrgović, koji je izrazio želje uoči idućeg meča.

- Ima više opcija, ali ja se nadam da će moj idući protiv biti Fabio Wardley - rekao je hrvatski boksač i dodao:

- Ako ne bude Wardley, volio bih se boriti protiv Agita Kabayela u Njemačkoj.

Već neko vrijeme se u boksačkim krugovima špekulira da bi idući Hrgovićev protivnik mogao biti Britanac Wardley, koji ima 20 pobjeda i jednu neodlučenu borbu u dosadašnjoj karijeri, a u posljednjoj borbi je pobijedio Josepha Parkera u 11. rundi.

Wardley je vlasnik privremene WBO titule, a drugi suparnik kojeg je Hrgović poželio jest njemački boksač koji je jedan od glavnih kandidata za borbu protiv Oleksandra Usika. Ako se ne realizira, Hrgović bi mogao dobiti priliku.

Na priredbi u Oberhausenu nastupio je i Petar Milas, koji je u desetoj rundi nokautirao Granita Shalu. Baš se između šeste i sedme runde tog meča u DAZN-ovom prijenosu pojavio Hrgović.