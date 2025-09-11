Filip Hrgović odbio meč karijere! Promotor: Dva su načina da kažete da se ne želite boriti...

Filip Hrgović odbio je borbu protiv britanskog boksača Mosesa Itaume. Trebala se održati u prosincu ove godine, ali prema riječima promotora Franka Warrena, Hrvat je postavio prevelike financijske zahtjeve.

Pokretanje videa... 00:56 Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' | Video: 24sata/Video

- Postoje dva načina da kažete da se ne želite boriti: ne želim borbu ili želim milijardu funti za nju - rekao je Warren za TalkSport.

Zanimljivo je da Itaumu zovu "novim Tysonom", a Hrgović je u kolovozu govorio kako bi se volio boriti protiv njega.

- Naravno da bih volio taj meč. On je mlada buduća zvijezda, a ja sam najtvrđi je*eni borac u diviziji. To bi bio odličan test da vidimo je li on novi Mike Tyson ili sam ja novi George Foreman. Volio bih se boriti, ali sve ovisi o Franku Warrenu i koliko će platiti - rekao je tada.

Foto: Ed Sykes/REUTERS

Warren je otkrio da će sljedeći protivnik Itaume biti netko iz top 10 boksača svijeta. Podsjetimo, Hrgović je u nizu od dvije uzastopne pobjede, a u kolovozu je pobijedio Britanca Davida Adeleyea jednoglasnom odlukom sudaca.