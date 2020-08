- On ima 38 borbi, puno vi\u0161e nego ja. Nisam ga detaljno prou\u010davao, ali znam za njega godinama. Tek \u0107emo napraviti analizu. Znam da je agresivan, da se ne boji, ide u izmjene, ima dobar lijevi kro\u0161e. Ni\u017ei je od mene, ali moram biti agresivan od prve runde i biti oprezan. Ja sam kvalitetniji borac i ako odradim \u0161to znam, ne bi trebalo biti problema - rekao je Hrgovi\u0107 kojeg bi mogle \u010dekati dvije borbe u mjesec dana.

- U Americi sam se trebao boriti protiv Rydella Bookera i ako pro\u0111e sve dobro, \u010deka me jak tempo. Tko zna, mo\u017eda do kraja godine jo\u0161 jednom se budem borio nakon Bookera. Treniram jako, nemam ozljeda i sve ide prema planu. Trebaju mi me\u010devi. Nisam nikad bio u Danskoj i veselim se tomu.

Alen Babi\u0107 prije nekoliko dana\u00a0izazvao Hrgovi\u0107a nakon \u0161to je pobijedio Shawndella Wintersa i u\u0161ao u Top\u00a070 te\u0161ka\u0161a svijeta. Promotor Eddie Hearn rekao mu je da se smiri jer mu treba jo\u0161 deset borbi prije El Animala, kojeg je svrstao u Top 5.

- Hearn pri\u010da gluposti, ja nisam Top 5, ja sam broj jedan! Tko pamti petog. Hvala na rije\u010dima, ali ja trebam biti broj jedan. Babi\u0107? Skuplja poene na mom imenu s tim jeftinim forama.

Hrvatsku je u nedjelju potresla snimka iz Ka\u0161tel \u0160tafili\u0107a gdje su petorica nasilnika premla\u0107ivala nemo\u0107nog mladi\u0107a i tra\u017eila novac. Neki hrvatski borci ve\u0107 su se uklju\u010dili u akciju pomo\u0107i, a \u0161to ka\u017ee Hrgovi\u0107?

- Mislim da to nije pitanje koje trebaju rje\u0161avati borci, nego policija i nadle\u017ene institucije.

Hrgovi\u0107ev protivnik Pala od 33 pobjede 23 je rije\u0161io nokautom. No, zadnji se put u profesionalnom ringu borio jo\u0161 2014. kada je uzeo petogodi\u0161nju pauzu. Da bi izborio Olimpijske igre u Tokiju, vratio se pro\u0161log studenog, ali kao amater.

- Tijekom karijere odradio sam stotine najava i dosta mi je. Sve \u0161to imam re\u0107i, re\u0107i \u0107u nakon \u0161to osvojim pojas - poru\u010dio je \u010ceh koji \u0107e \u0161est dana prije borbe proslaviti 36. ro\u0111endan, a zadnju profesionalnu borbu odradio, zanimljivo, tako\u0111er u Danskoj...

Nakon \u0161to je 2011. pobijedio Alekseja Mazikina, postao je WBO europski te\u0161ka\u0161ki prvak, a kada je izgubio od\u00a0Dereka Chisore i Davida Pricea, ispao je iz utrke za borbu za svjetskog prvaka u te\u0161koj kategoriji. Bio je i sparing-partner Vladimiru Kli\u010dku, a po\u010deo je kao pliva\u010d.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S HRGOVI\u0106EM:

Hrga otkrio da se bori u Danskoj pa poručio Hearnu: Kakav Top 5, pričaš gluposti. Ja sam broj 1!

Umjesto u SAD-u Filip Hrgović borit će se u Danskoj i to protiv Čeha Ondreja Pale. Hrga je otkrio da bi ga mogle čekati dvije borbe u mjesec dana, a možda i treća do kraja godine

<p>Manje od mjesec dana ostalo je<strong> Filipu Hrgoviću</strong> (10-0) u pripremama za 11. profesionalnu borbe. Krajem srpnja saznao je da će biti 26. rujna na američkom tlu, no došlo je do promjene plana. Datum će ostati isti, ali ne i lokacija. Hrgović će se, naime, boriti u - Danskoj! Protivnik u gradiću Strueru bit će mu Čeh <strong>Ondrej Pala (33-5), </strong>iskusni 35-godišnji Čeh koji je imao petogodišnju stanku od boksa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović otkrio ime novog protivnika</strong></p><p>- On ima 38 borbi, puno više nego ja. Nisam ga detaljno proučavao, ali znam za njega godinama. Tek ćemo napraviti analizu. Znam da je agresivan, da se ne boji, ide u izmjene, ima dobar lijevi kroše. Niži je od mene, ali moram biti agresivan od prve runde i biti oprezan. Ja sam kvalitetniji borac i ako odradim što znam, ne bi trebalo biti problema - rekao je Hrgović kojeg bi mogle čekati dvije borbe u mjesec dana.</p><p>- U Americi sam se trebao boriti protiv<strong> Rydella Bookera i </strong>ako prođe sve dobro, čeka me jak tempo. Tko zna, možda do kraja godine još jednom se budem borio nakon Bookera. Treniram jako, nemam ozljeda i sve ide prema planu. Trebaju mi mečevi. Nisam nikad bio u Danskoj i veselim se tomu.</p><p><strong>Alen Babić </strong>prije nekoliko dana izazvao Hrgovića nakon što je pobijedio <strong>Shawndella Wintersa</strong> i ušao u Top 70 teškaša svijeta. Promotor<strong> Eddie Hearn </strong>rekao mu je da se smiri jer mu treba još deset borbi prije El Animala, kojeg je svrstao u Top 5.</p><p>- Hearn priča gluposti, ja nisam Top 5, ja sam broj jedan! Tko pamti petog. Hvala na riječima, ali ja trebam biti broj jedan. Babić? Skuplja poene na mom imenu s tim jeftinim forama.</p><p>Hrvatsku je u nedjelju potresla snimka iz Kaštel Štafilića gdje su petorica nasilnika premlaćivala nemoćnog mladića i tražila novac. Neki hrvatski borci već su se uključili u akciju pomoći, a što kaže Hrgović?</p><p>- Mislim da to nije pitanje koje trebaju rješavati borci, nego policija i nadležne institucije.</p><h2>Pala zadnju profesionalnu borbu imao prije šest godina</h2><p>Hrgovićev protivnik Pala od 33 pobjede 23 je riješio nokautom. No, zadnji se put u profesionalnom ringu borio još 2014. kada je uzeo petogodišnju pauzu. Da bi izborio Olimpijske igre u Tokiju, vratio se prošlog studenog, ali kao amater.</p><p>- Tijekom karijere odradio sam stotine najava i dosta mi je. Sve što imam reći, reći ću nakon što osvojim pojas - poručio je Čeh koji će šest dana prije borbe proslaviti 36. rođendan, a zadnju profesionalnu borbu odradio, zanimljivo, također u Danskoj...</p><p>Nakon što je 2011. pobijedio Alekseja Mazikina, postao je WBO europski teškaški prvak, a kada je izgubio od Dereka Chisore i Davida Pricea, ispao je iz utrke za borbu za svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Bio je i sparing-partner Vladimiru Kličku, a počeo je kao plivač.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S HRGOVIĆEM:</strong></p>