FNC najavio spektakularni meč u najatraktivnijoj disciplini

Fight Nation Championship nakon velike priredbe u Areni Varaždin nastavlja s bombastičnim najavama za posljednji ovogodišnji događaj. Na FNC-u 26 u Podgorici već su najavljene borbe Miloša Janičića protiv Alexa Oliveire, Miljana Zdravkovića protiv Josha Hilla te Ahmeda Vile protiv Luku Giorgadzea. Uz sve te mečeve, navijači moći će uživati i u mnogima najatraktivnijoj disciplini - kikboksu malim rukavicama.

Upravo u toj disciplini FNC je najavio borbu između Stefana Dobrijevića i Mihajla Ćulafića. Dobrijević je talentirani borac koji je već pokazao koliko može biti opasan kada je pobijedio najveću zvijezdu regionalnog borilačkog svijeta Miloša Janičića. Nastupao je i u najpoznatijoj organizaciji za boks golim šakama BKFC-u, gdje je pobijedio Dušana Radovčića.

Njegov protivnik Ćulafić iskusni je crnogorski borac. Odradio je već 50 mečeva, a 19 ih je završio nokautom. Ima i iskustva u Gloryju, gdje je pobijedio favoriziranog Marokanca Iliassa Hammouchea. Borba će se održati u “catchweightu” do 81 kilograma.