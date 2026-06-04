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FNC objavio novu borbu za Osijek: U kavez se vraća Vila

Piše Domagoj Vugrinović,
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FNC objavio novu borbu za Osijek: U kavez se vraća Vila
Foto: instagram

Nasuprot Ahmedu Vili bit će Argentinac Villalba, koji je puno iskusniji. Dosad je u karijeri gotovo 30 puta ušao u oktogon, a bio je dio i FFC-a

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FNC seli u Osijek, a hrvatska MMA organizacija objavila je novu borbu za 32. priredbu. U kavez se vraća bosanskohercegovački borac Ahmed Vila. Protivnik će mu biti Alan "El Gaucho" Villalba. Borba će se održati u perolakoj kategoriji do 66 kilograma. Vila je debi u FNC-u imao krajem prošle godine protiv Luke Giorgadzea, kada je izgubio u drugoj rundi tehničkim nokautom.

Prije toga karijeru je gradio u Oktagonu i KSW-u, gdje je nizao uspjehe. Posebno se istaknuo u češkoj organizaciji, gdje je u tri meča ostao neporažen. U poljskom KSW-u imao je jednu pobjedu i dva poraza. Vila je posebno opasan u parteru, gdje je čak polovicu svojih pobjeda ostvario tako što je protivnika prisilio na predaju.

Nasuprot njemu bit će Argentinac Villalba, koji je puno iskusniji. Dosad je u karijeri gotovo 30 puta ušao u oktogon, a bio je dio i FFC-a. Kao i Vila, i Argentinac je posljednji meč imao krajem prošle godine. Tada je slavio tehničkim nokautom na priredbi Emporio Promotionsa. Villalba se izvorno trebao suočiti s Antunom Račićem u Zadru, no taj je meč otkazan. Sada dobiva priliku za FNC debi u Osijeku.

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Dosad je za Osijek objavljeno šest mečeva. Selver Mahmić borit će se protiv Crnogorca Aleksandra Mihailovića. Agy Sardari za protivnika ima opasnog Karomatulova Sufieva. U kavez se vraća i Mario Žgela. Slavonac je posljednji nastup imao u Zagrebu prošlog rujna, kada je izgubio od Aleksandra Ilića, a sada će odmjeriti snage s Denijem Mirnićem.

Povratnik je i Filip Pejić. Zagrepčanin će se boriti s Vladimirom Šikićem. Taj meč bio je predviđen za München početkom godine, no Šikić se povukao, a Pejić se borio s Eduardom Kexelom. Nijemac ga je pobijedio, a kasnije je uzeo i pojas pobjedom protiv Ivana Sičaje u Ljubljani.

Na cardu će se boriti i Tom Breese i Andrej Kedveš. Britanac se bori s Marcinom Prachnijem, dok Kedveš za protivnika ima Vadima Lungua u extreme kickboxingu.

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