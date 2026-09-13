Kako netko može ozbiljno objasniti ovakvo bodovanje? Pogledajte samo službenu statistiku, Moeil je pogodio 187 od 254 udaraca, Stošić 84 od 166, ističe Hatefov menadžer Ivan Dijaković
Hatefov menadžer žestoko je optužio FNC: Uništavate sport kad domaći borac mora slaviti
Srpski borac Darko Stošić u subotu je osvojio pojas prvaka teške kategorije u glavnoj borbi FNC 33 priredbe koja se održala u Areni Zagreb. Stošić je slavio protiv dosadašnjeg prvaka Hatefa Moeila jednoglasnom odlukom sudaca (49-46 tri puta) nakon mukotrpne borbe na pet rundi, ali s ishodom se ne slaže Hatefov menadžer Ivan Dijaković.
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On je putem društvenih mreža izrazio nezadovoljstvo zbog sudačke odluke. Istaknuo je kako je Moeil kao aktualni prvak bacao više udaraca i stvarao pritisak.
"Kako netko može ozbiljno objasniti ovakvo bodovanje? Pogledajte samo službenu statistiku, Moeil je pogodio 187 od 254 udaraca, Stošić 84 od 166. U boksačkim udarcima 138 prema 61 za Hatefa, a kontrola u parteru 3:08 minuta naspram samo 12 sekundi," ističe Dijaković i dodaje...
"Hatef je bio prvak, išao naprijed, stvarao pritisak i više pogađao. Što još prvak mora napraviti kako bi zadržao svoj pojas? Brojke ne lažu. Ako domaći borac mora pobijediti bez obzira na ono što se događa u kavezu, onda ovakve odluke unišatavaju naš sport. Rezultat 49-46 za Stošića za mene je potpuno neshvatljiv i katastrofalan," poručio je Hatefov menadžer.
Prema njegovim riječima, Moeil je zaslužio drugu, treću i četvrtu rundu.
"Onda situacija u petoj rundi i navodni ubod u oko. Neka mi netko pokaže gdje je točno bio prst u oku? To nije bio udarac u oko, nego uppercut. Unatoč tome, borba je bila zaustavljena i Stošić je dobio gotovo tri minute za odmor i oporavak. U odlučujućoj, petoj rundi, takva pauza može itekako utjecati na borbu," zaključio je Dijaković.
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