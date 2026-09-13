Hatefov menadžer žestoko je optužio FNC: Uništavate sport kad domaći borac mora slaviti

Srpski borac Darko Stošić u subotu je osvojio pojas prvaka teške kategorije u glavnoj borbi FNC 33 priredbe koja se održala u Areni Zagreb. Stošić je slavio protiv dosadašnjeg prvaka Hatefa Moeila jednoglasnom odlukom sudaca (49-46 tri puta) nakon mukotrpne borbe na pet rundi, ali s ishodom se ne slaže Hatefov menadžer Ivan Dijaković.

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On je putem društvenih mreža izrazio nezadovoljstvo zbog sudačke odluke. Istaknuo je kako je Moeil kao aktualni prvak bacao više udaraca i stvarao pritisak.

"Kako netko može ozbiljno objasniti ovakvo bodovanje? Pogledajte samo službenu statistiku, Moeil je pogodio 187 od 254 udaraca, Stošić 84 od 166. U boksačkim udarcima 138 prema 61 za Hatefa, a kontrola u parteru 3:08 minuta naspram samo 12 sekundi," ističe Dijaković i dodaje...

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hatef Moeil - Darko Stošić | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Hatef je bio prvak, išao naprijed, stvarao pritisak i više pogađao. Što još prvak mora napraviti kako bi zadržao svoj pojas? Brojke ne lažu. Ako domaći borac mora pobijediti bez obzira na ono što se događa u kavezu, onda ovakve odluke unišatavaju naš sport. Rezultat 49-46 za Stošića za mene je potpuno neshvatljiv i katastrofalan," poručio je Hatefov menadžer.

Prema njegovim riječima, Moeil je zaslužio drugu, treću i četvrtu rundu.

"Onda situacija u petoj rundi i navodni ubod u oko. Neka mi netko pokaže gdje je točno bio prst u oku? To nije bio udarac u oko, nego uppercut. Unatoč tome, borba je bila zaustavljena i Stošić je dobio gotovo tri minute za odmor i oporavak. U odlučujućoj, petoj rundi, takva pauza može itekako utjecati na borbu," zaključio je Dijaković.

Foto: instagram