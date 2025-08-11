Obavijesti

FOTO Neočekivani problem za Hajduk! Netko je na njegovu trgovinu zalijepio Dinamov grb

Foto: čitatelj/24sata

"Bijeli" imaju vojsku odanih navijača, ne samo u Splitu, već i diljem Hrvatske, pogotovo u Dalmaciji. Uz Split, 'bijeli' imaju trgovine za navijače u Zadru i Makarskoj

Hajduk je u drugom kolu HNL-a ostvario rutinsku pobjedu od 2-0 na Poljudu protiv nogometaša Gorice. Yassine Benrahou i Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u slavlju 'bijelih' koji su bili oslabljeni za Marka Livaju i Antu Rebića, koji nisu mogli nastupiti na utakmici zbog suspenzija. Na utakmici je bilo 25302 gledatelja.

"Bijeli" imaju vojsku odanih navijača, ne samo u Splitu, već i diljem Hrvatske, pogotovo u Dalmaciji. Splitski klub tako je otvorio trgovine u Makarskoj i Zadru, gdje se dogodio "incident".

NAKON POBJEDE VIDEO Evo kako su navijači na Poljudu ispratili hajdukovce...
VIDEO Evo kako su navijači na Poljudu ispratili hajdukovce...
OVAKO STOJE STVARI Rijeka prema kladionicama sve dalje od obrane titule, Hajduku jednake šanse, a Dinamo favorit
Rijeka prema kladionicama sve dalje od obrane titule, Hajduku jednake šanse, a Dinamo favorit

Naime, netko je na Hajdukov grb u izlogu fan-shopa u Zadru stavio naljepnicu Dinamova grba. Jasno, to je potaknulo reakciju Hajduka, čiji su zaposlenici brže-bolje maknuli naljepnicu najvećeg rivala, a sve je snimio naš čitatelj.

Foto: čitatelj/24sata
Foto: čitatelj/24sata

