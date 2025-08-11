"Bijeli" imaju vojsku odanih navijača, ne samo u Splitu, već i diljem Hrvatske, pogotovo u Dalmaciji. Uz Split, 'bijeli' imaju trgovine za navijače u Zadru i Makarskoj
FOTO Neočekivani problem za Hajduk! Netko je na njegovu trgovinu zalijepio Dinamov grb
Hajduk je u drugom kolu HNL-a ostvario rutinsku pobjedu od 2-0 na Poljudu protiv nogometaša Gorice. Yassine Benrahou i Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u slavlju 'bijelih' koji su bili oslabljeni za Marka Livaju i Antu Rebića, koji nisu mogli nastupiti na utakmici zbog suspenzija. Na utakmici je bilo 25302 gledatelja.
"Bijeli" imaju vojsku odanih navijača, ne samo u Splitu, već i diljem Hrvatske, pogotovo u Dalmaciji. Splitski klub tako je otvorio trgovine u Makarskoj i Zadru, gdje se dogodio "incident".
Naime, netko je na Hajdukov grb u izlogu fan-shopa u Zadru stavio naljepnicu Dinamova grba. Jasno, to je potaknulo reakciju Hajduka, čiji su zaposlenici brže-bolje maknuli naljepnicu najvećeg rivala, a sve je snimio naš čitatelj.
