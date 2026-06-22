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DIVOVSKI LEO

FOTO/VIDEO Leo Messi od 26 metara i 70 tona: Pogledajte novi kip posvećen Argentincu

Piše HINA,
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FOTO/VIDEO Leo Messi od 26 metara i 70 tona: Pogledajte novi kip posvećen Argentincu
Foto: Carlos Martinez/REUTERS, Canva

Ovo monumentalno djelo je izradio lokalni umjetnik Aldo Beroisa, a prikazuje jednog od najboljih nogometaša svih vremena u dresu argentinske reprezentacije...

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U Cutral Cou, gradu u Patagoniji koji ima 35.000 stanovnika, otkriven je divovski kip posvećen kapetanu argentinske nogometne reprezentacije Lionelu Messiju, koji je visok 26 metara, a težak 70 tona. 

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Navijači pohrlili oko Messijevog kipa VIDEO
Navijači pohrlili oko Messijevog kipa | Video: 24sata/reuters

Ovo monumentalno djelo je izradio lokalni umjetnik Aldo Beroisa, a prikazuje jednog od najboljih nogometaša svih vremena u dresu argentinske reprezentacije kako kleči s uzdignutom i stisnutom desnom šakom, a ispred njega je replika trofeja svjetskog prvaka što ga je s Argentinom osvojio 2022. u Katru, gdje je protiv Francuske u sjajnom finalu postigao i dva pogotka.

People are gathered near a statue of Lionel Messi in Neuquen Province
Foto: Carlos Martinez/REUTERS

Gradske vlasti su u organizirale javno razgledavanje kipa uoči druge utakmice grupne faze na aktualnom Svjetskom prvenstvu, koju će argentinska reprezentacija odigrati u ponedjeljak u Dallasu protiv austrijske izabrane vrste.

People are gathered near a statue of Lionel Messi in Neuquen Province
Foto: Carlos Martinez/REUTERS

Messi je nastupom protiv Alžira u prvoj utakmici na ovom SP-u postao prvi igrač koji je nastupio na šest 'Mundiala' te je povećao svoj rekord na 27 odigranih utakmica. Sve je to začinio briljantnom predstavom u kojoj je postigao tri pogotka te je postao surekorder po broju pogodaka (16) s nekadašnjim njemačkim reprezentativcem Miroslavom Kloseom.

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People are gathered near a statue of Lionel Messi in Neuquen Province
Foto: Carlos Martinez/REUTERS

Cutral Co je važno središte naftne i petrokemijske industrije u sjevernoj Patagoniji i navodno se nada privući turiste spektakularnim kipom.

Naravno, to nije jedini grandiozan spomenik podignut u Messiju u čast. Nedavno je objavljeno da je 21 metar visok kip posvećen 38-godišnjoj argentinskoj nogometnoj zvijezdi u Kolkati u Indiji morao biti ponovno rastavljen iz sigurnosnih razloga.

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Lokalni mediji su objavili da se umjetničko djelo, koje je postavljeno u čast Messijevog posjeta tijekom njegove turneje po Indiji u prosincu prošle godine, njihalo na vjetru te je zbog toga moralo biti osigurano užadima.

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