Fruk: Česima je ovo bio zadnji vlak i zato nam je bilo teško...

Hrvatska je u sedmom kolu kvalifikacija odigrala bez pogodaka na gostovanju u Češkoj i tako zadržala prvo mjesto skupine L. "Vatreni" su u dobroj poziciji, s čak jedanaest golova boljom razlikom od Češke, a pred njima su još utakmice protiv objektivno slabijih protivnika - Gibraltara, Farskih otoka i Crne Gore. Sve to upućuje na to da ćemo se još jednom bez prevelike muke plasirati na Svjetsko prvenstvo. Bio bi to treći plasman na veliko natjecanje pod vodstvom Zlatka Dalića, koji je upravo u Pragu proslavio stotu utakmicu na klupi reprezentacije.

Iako je protiv Češke izveo ofenzivnu postavu, Hrvatska je teško stvarala izražene prilike. U drugom je dijelu Dalić pokušao to promijeniti izmjenama. Zanimljivo, vjeru je ukazao uglavnom "riječanima". U igru su ušli Marco Pašalić, Franjo Ivanović i Toni Fruk.

- Veliki bod za nas, iako nam je prije utakmice cilj bila pobjeda i tri boda. Treba ostati pozitivan, sve držimo u svojim rukama - rekao je Fruk.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na pitanje je li u svlačionici bilo proslave za izbornika Dalića, koji je upisao stotu utakmicu na klupi, Fruk je odgovorio:

- Bit će vremena za feštu kad se plasiramo na Svjetsko prvenstvo. Danas nismo pretjerivali.

Osvrnuo se i na završnicu utakmice.

- Ostaje žal što nismo u posljednjih petnaest minuta pokušali više. Teško je igrati protiv momčadi koja ima veliku energiju i želju. Česi su znali da im je ovo posljednja prilika za prvo mjesto. Morali smo se braniti, nije bilo lako zbog atmosfere. Ipak, i naši su navijači bili u velikom broju. Imao sam osjećaj da je bilo prostora, ali zadovoljni smo remijem.

Na kraju je dodao:

- Veselim se svakoj utakmici s reprezentacijom i svakoj minuti na terenu. Nadam se da pomažem ekipi - zaključio je Fruk.

Bodom je bio zadovoljan i Franjo Ivanović.

- Prvo poluvrijeme bilo je teško, čvrsto i zahtjevno. Najvažnije je da smo uzeli bod i približili se plasmanu. Dali smo sve od sebe. Uveli smo ofenzivnu energiju i tako rasteretili obranu - rekao je Ivanović.

Na pitanje o nastavku kvalifikacija, dodao je:

- Posao još nije gotov, protiv Gibraltara idemo maksimalno.

Otkrio je i kako je izgledala čestitka izborniku Daliću:

- Čestitali smo mu svi na stotoj utakmici. Održao je kratki govor i dodatno nas motivirao te pripremio za sljedeći susret. Hvala mu na svemu što je učinio za hrvatsku reprezentaciju.

Ivanović je poznat po tome što je upravo protiv Gibraltara postigao dva gola, pa se osvrnuo i na to:

- Nadam se da ću im i u nedjelju ponovno zabiti - zaključio je Ivanović.