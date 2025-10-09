Mlada navijačica transparentom privukla pozornost: 'Dragi Luka, fotka ili potpis značilo bi mi sve'

Hrvatska reprezentacija odigrala je 0-0 protiv Češke i tako zadržala prvo mjesto kvalifikacijske skupine L za Svjetsko prvenstvo. U prilično rastrganoj utakmici domaćin je imao izraženije prilike, iako je podjela bodova najrealniji ishod.

Na utakmicu u Prag stiglo je mnogo hrvatskih navijača. Najavljivalo se da će ih doći oko tisuću, ali taj je broj višestruko premašen pa je na tribinama stadiona Fortuna bilo oko četiri tisuće navijača "vatrenih". Tako su znatno premašili kontingent ulaznica koji je HNS dobio za gostujuću tribinu.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U nekoliko se navrata tijekom prijenosa moglo vidjeti kako se među češkim navijačima nalazilo i nekoliko hrvatskih u kockicama. Među navijačima bila je i djevojčica koja je na stadion donijela transparent kojim je pozvala Luku Modrića da joj podijeli autogram ili se fotografira s njom.

“Dragi Luka, fotografija s tobom ili autogram na dresu značili bi mi sve. Sretno večeras”, napisala je na transparentu koji je ukrasila crvenim i plavim slovima što podsjećaju na boje Hajduka.

U Prag su hrvatski navijači doputovali čak i iz Kine. S navijačicom Pinom razgovarali smo prije utakmice, a ona nam je otkrila kako se zaljubila u reprezentaciju.