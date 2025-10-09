Obavijesti

NAKON REMIJA S ČESIMA

Evo kako su 'vatreni' čestitali Daliću na stotki: 'Ajmo prvo osigurati SP pa ćemo proslaviti'

Piše iz Praga: Mato Galić,
Evo kako su 'vatreni' čestitali Daliću na stotki: 'Ajmo prvo osigurati SP pa ćemo proslaviti'
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

ČEŠKA - HRVATSKA 0-0 Ma nema nikakvog opuštanja! Ništa nije gotovo. Gibraltar je sljedeći protivnik, na papiru to izgleda kao lagan protivnik, ali nema laganih protivnika, kaže Dalić

Zlatko Dalić prokomentirao je remi Hrvatske kod Češke (0-0) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

- Teška utakmica, kao što smo i očekivali. U prvom poluvremenu bili su bolji. Nisu oni imali nekih šansi, ali mi nismo bili pravi. Bilo je puno loših stvari. Nismo bili pravi, nismo igrali. U drugom poluvremenu oni su pali. Ako gledamo prilike, mi smo bili bliže golu, ona dva šuta Perišića... Igra nije bila dobra, nije to bilo onako kako sam očekivao, ali na kraju dobar bod i korak smo bliže SP-u.

Je li vam taj bod dobar dar za 100. utakmicu na klupi reprezentacije?

- Bolja bi bila pobjeda, ali danas nismo bili dovoljno dobri da pobijedimo - pomalo rezignirano kazao je Dalić.

Kakva je bila atmosfera u svlačionici nakon boda? Niste htjeli da zadnje utakmice odlučuju...

- Nitko nije razmišljao o tome što je meni 100. utakmica... Nama je utakmica kao utakmica bila glavni fokus. Poslikali smo se nakon utakmice, predsjednik Kustić održao je govor... Moramo prvo osigurati Svjetsko prvenstvo pa ćemo onda slaviti.

Statistika Češka - Hrvatska 0-0

Foto: Sofascore za 24sata

Očekuju vas tri utakmice protiv slabijih protivnika...

- Ma nema nikakvog opuštanja! Ništa nije gotovo. Gibraltar je sljedeći protivnik, na papiru to izgleda kao lagan protivnik, ali nema laganih protivnika. Shvatit ćemo Gibraltarce izuzetno ozbiljno - rezolutan je bio Dalić.

Kako komentirate to što su trećinu stadiona popunili Hrvati?

- Kupili su naši više ulaznica nego što su po kriterijima Uefe mogli. Sve čine da prate Hrvatsku i puno nam to znači.

Komentar utakmice dao je i češki izbornik Hašek.

- Htjeli smo otići uzdignute glave sa stadiona i to smo uspjeli. Nažalost, nismo pobijedili. Ali svaka čast mojim igračima na predstavi protiv ponajbolje reprezentacije na svijetu. Za tri dana čeka nas nova teška utakmica, moramo se rekuperirati.

U prvom poluvremenu bili ste bolji, brži... U drugom ste pali. Zašto?

- Nismo im dopustili previše. Igru smo gradili preko našeg napadača Choryja...

Kako ste zadovoljni načinom na koji se Šulc nosio s Modrićem?

- Nije on imao zadatak cijelo vrijeme čuvati Modrića. Trčao je za njim, imao je zadatak umoriti ga... Međutim, Luka je i s 40 godina sjajan, spreman...

