OSIJEK - RIJEKA (21.00)

Fruk igra na Opus Areni: Nije zabio gol od početka sezone

Piše Fabijan Hrnčić,
Fruk igra na Opus Areni: Nije zabio gol od početka sezone
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ranjena Rijeka stiže na noge Osijeku koji je na otvaranju sezone izgledao dosta dobro. Problema s momčadi ima Radomir Đalović. Mnogo je upitnih nakon iznenadnog poraza u Europi

Nakon što su neočekivano izgubili od irskog Shelbournea na Rujevici (2-1) u trećem pretkolu Europske lige, nogometaši Rijeke sad u drugom kolu HNL-a gostuju na Opus Areni. Dok su izabranici Radomira Đalovića u prvom kolu HNL-a slavili 2-0 (0-0) protiv Slaven Belupa s dva gola u sudačkoj nadoknadi, Osijek je istim rezultatom izgubio kod kuće od Dinama. No, trupe Simona Rožmana su izgledale mnogo bolje nego prošle sezone.

TRAŽE IZLAZ IZ KRIZE Đalović: Majstoroviću su izbili 3 zuba u prvoj sekundi igre protiv Shelbournea. Puno je upitnih...
Đalović: Majstoroviću su izbili 3 zuba u prvoj sekundi igre protiv Shelbournea. Puno je upitnih...

- Rijeka je aktualni prvak, imaju i bolju momčad nego prošle sezone. Poraz od Shelbournea neće utjecati na njih, napravit ćemo sve da im stanemo na put - započeo je trener Osijeka.

Dok su Slavonci odigrali samo jednu utakmicu ove sezone, momčad s Rujevice ih je odigrala četiri. Na drugoj, onoj europskoj, crveni je karton dobio njihov najbolji igrač Toni Fruk (24) i odmorio protiv Iraca, a sad se vraća u sastav.

- Bit će rotacija, moramo pametno raspoređivati snagu. No cilj je jasan - želimo tri boda u Osijeku. Pokazali su protiv Dinama da imaju brzinu i tehničku kvalitetu, ne smijemo ih podcijeniti. Rijeka može biti konkurentna u HNL-u i Europi, želimo dostojno predstavljati Hrvatsku - rekao je trener Rijeke.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Čudesni Fruk prošle je sezone u ligi odigrao 33 utakmice uz 11 golova i 11 asistencija, a prema Transfermarktu vrijedi 10 milijuna eura. Spominjao se njegov odlazak nakon ispadanja iz pretkola Lige prvaka, ali on je i dalje tu. Bit će posebno motiviran jer nije zabio gol ove sezone u službenim utakmicama, a ako je stvarno vrijeme za odlazak, prilika je ovo za dodatno dokazivanje na najljepšem stadionu u Hrvatskoj. Dok se on vraća, dosta je upitnika u momčadi Rijeke.

UOČI DERBIJA 2. KOLA Trener Osijeka: Rijeka je sada i bolja nego prošle sezone...
Trener Osijeka: Rijeka je sada i bolja nego prošle sezone...

Majstoroviću su Irci polomili zube, upitni su Rukavina, Radeljić, Ndockyt, Janković i Petrovič, dok je kod Osječana upitan napadač Jakupović, a Farkaša nema zbog ozljede. Derbi kola igra se od 21 sat na Opus Areni. Glavni sudac je Ante Čulina iz Zagreba, a pomažu mu sugrađani Anto Marić i Dario Kolarević te u VAR sobi su Fran Jović i Ivan Vučković

