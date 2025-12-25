Obavijesti

BITKA ZA BRITANIJU

Fury se vraća iz mirovine kako bi se borio s Joshuom? 'Plan je da se meč održi na Wembleyju'

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Joshuu se povezuju s potencijalnim mečom protiv kickboksačke legende Rica Verhoevena u Saudijskoj Arabiji

Tyson Fury i Anthony Joshua sve su bliže velikom britanskom obračunu koji bi se, prema željama promotora Franka Warrena, mogao održati tijekom ljeta na Wembleyju. Iako se Fury sprema za povratak u ring 2026. godine, Joshua iza sebe ima svježu pobjedu u šestoj rundi nokautirao je Jakea Paula, YouTubera koji se okušao u profesionalnom boksu. Nakon tog meča u Miamiju, koji je na Netflixu pratilo čak 33 milijuna gledatelja, Joshua je javno prozvao Furyja i pozvao ga na dugo iščekivani dvoboj.

Joshua već ima zakazanu borbu u veljači u Rijadu, dok se Fury trenutačno odmara s obitelji. Upravo zato Warren smatra da je realniji termin za njihov okršaj rujan, uz uvjet da obojica prije toga odrade po jednu pripremnu borbu.

- Da se Tyson sada vrati s odmora i bude spreman za borbu u veljači, to je nemoguće. Rečeno mi je da će AJ sigurno boksati u veljači, tako da je raspored vrlo tijesan. Ako se meč organizira na Wembleyju ili u Rijadu, to su jedine realne opcije, ali ja vjerujem da je Wembley pravi dom za takvu borbu. A ako je Wembley u pitanju, onda se ionako mora čekati ljeto - rekao je Warren za SunSport.

SPEKTAKL U NAJAVI Verhoeven odbio borbu u UFC-u? Čeka boksački meč s Joshuom
Verhoeven odbio borbu u UFC-u? Čeka boksački meč s Joshuom

Dodao je kako Fury nema namjeru toliko dugo čekati bez borbe.

- Neće Tyson sjediti sedam mjeseci i čekati, pogotovo nakon gotovo godinu dana pauze. No jedno je sigurno, neće se boriti protiv YouTubera.

Joshuu se povezuju s potencijalnim mečom protiv kickboksačke legende Rica Verhoevena u Saudijskoj Arabiji. Fury bi se mogao vratiti u ring već u travnju, u borbi koja bi mu poslužila kao zagrijavanje prije eventualnog okršaja s Joshuom. On se povukao u siječnju nakon dva uzastopna poraza od Oleksandra Usika.

