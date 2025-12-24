Verhoeven odbio borbu u UFC-u? Čeka boksački meč s Joshuom

Derrick Lewis otkrio je kako je UFC planirao veliko iznenađenje za priredbu UFC 324, ali je ta ideja na kraju propala. Prema riječima iskusnog američkog teškaša, promocija mu je ponudila borbu protiv dugogodišnjeg Gloryjeva prvaka Rica Verhoevena, no nizozemski kickboksač navodno je odbio nastup u UFC-ovu oktogonu.

Lewis će se tako 24. siječnja u Las Vegasu ipak boriti protiv Walda Cortesa-Acoste. "The Black Beast" u meč ulazi s dvije uzastopne pobjede prekidom, a isto vrijedi i za njegovog sljedećeg protivnika. Cortes-Acosta je u posljednja dva nastupa slavio nokautom, a posebno se istaknuo kada je kao zamjena u kratkom roku svladao Šamila Gazieva za svega 82 sekunde. Tijekom 2025. godine Dominikanac nastupio je pet puta i ostvario četiri pobjede, uključujući i onu vrlo kontroverznu protiv hrvatskog teškaša Ante Delije.

U podcastu The Beast & The Cowboy Lewis je objasnio kako mu je UFC još od ljeta govorio da strpljivo čeka jer mu sprema "nešto veliko".

- Trebao je biti neki tip iz Gloryja, Rico Verhoeven. Onda je on odbio borbu - kazao je Lewis.

Foto: Hasan Bratic

Nakon toga Lewisov je tim pokušao dogovoriti uzvrat protiv Sergeja Pavloviča, koji ga je nokautirao na UFC-u 277, ali je i ruski teškaš odbio meč. U konačnici je Cortes-Acosta prihvatio borbu.

Rico Verhoeven je krajem prošlog mjeseca napustio Glory i odrekao se pojasa teške kategorije nakon više od desetljeća dominacije i čak 13 obrana naslova. Smatraju ga jednim od najvećih kickboksača svih vremena, a profesionalni omjer mu iznosi 49-8. Iako se posljednjih mjeseci često spominjao u kontekstu prelaska u UFC, kao i potencijalnih boksačkih i MMA mečeva, zasad nije poznato hoće li do potpisa s UFC-om doista doći. U MMA-u je nastupio samo jednom, 2015. godine, kada je tehničkim nokautom pobijedio Viktora Bogutzkog.

U međuvremenu se Verhoevenovo ime povezuje i s boksačkim svijetom. Nakon što je Anthony Joshua proteklog vikenda slavio tehničkim nokautom u šestoj rundi protiv Jakea Paula, njegov promotor Eddie Hearn potvrdio je da se razmatra mogućnost borbe u veljači, pri čemu je Verhoeven jedno od imena o kojima se razgovara. Hearn je naglasio da je prioritet Joshuaov oporavak nakon zahtjevnog pripremnog razdoblja, ali i da je plan povratak u ring na proljeće, a potom i potencijalni okršaj s Tysonom Furyjem.