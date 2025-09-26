Garcia: Brani Ivušić! Moj status? Nisam znao da su neki navijači Hajduka ljutiti na mene...

Umjesto da gorak okus poraza protiv Varaždina i Dinama igrači Hajduka isperu laganom pobjedom protiv četveroligaša Koprivnice, pogotovo nakon ranog vodstva i igrača više u ranoj fazi utakmice, oni su mlakim i bezidejnim pristupom dodatno razočarali navijače, bez obzira na konačnih 1-4.

Sutra ih čeka nova prilika za iskupljenje, ali ovoga puta suparnik je puno jači od Koprivnice, na Poljud im stiže Lokomotiva koja pod Nikicom Jelavićem na početku sezone igra sjajno. Mlada, poletna momčad skupila je u sedam kola 12 bodova, samo jedan manje od Hajduka, upisali su remije protiv Osijeka i Rijeke, pobijedili Varaždin... i sigurno da na Poljud na dolaze s bijelom zastavom.

Pokretanje videa... 04:07 Spit: Karusel Torcide uoči utakmice Hajduka i Dinama | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Silić je dobro branio u Koprivnici, vraća li se Ivušić na gol protiv Lokomotive?

- Ne, nastavljamo s Ivušićem koji je reprezentativni golman. Radi i dobre i loše stvari, kao i svi ostali.

Možemo li očekivati Livaju i Rebića od prve minute, i sva tri Španjolca (Almena, Gonzalez, Guillamon)?

- Moguće je, sve su spremniji, Rebić je igrao dosta da dobije osjećaj, Hugo (Guillamon, op. a.) je imao grčeve na kraju utakmice (u Koprivnici, op. a.) ali je dobro...

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nakon Dinama mnogi su zazivali vašu smjenu, koliko je vama važna ova utakmica?

- Nisam znao da su ljudi ljuti na mene, ali dobro je znati. Važna je utakmica, kao i protiv Dinama, kada smo odigrali odlično poluvrijeme i primili nepotreban gol. Ako smo dobro igrali protiv Dinama koji je pobijedio Fener, to govori nešto i o nama. Vjerujem da su ljudi realni, da su svjesni poteškoća, da znaju što radimo. Pobijediš sedam u nizu i izgubiš jednu, ispada da ništa na valja, igrač je jedan dan najbolji, drugi dan najlošiji na svijetu.

Gdje vidite glavnu prijetnju Lokomotive, samo bod imaju manje od Hajduka?

- Zaslužuju tu poziciju, rade dobro, jaki su na loptu, fluidni su, mijenjaju pozicije, fizički su jaki, igrači mogu trčati i boriti se, zato su na trećoj poziciji. Jako će biti teška utakmica, baš jako teška, oni će nastojati raditi sve, nametnuti se fizički, mi ćemo morati odgovoriti na to, što nije lako jer nismo fizička momčad.

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tko može, tko ne može? Šego, Bamba, Durdov, Raci..., preskočili su Koprivnicu, hoće li biti u konkurenciji za ovu utakmicu i ima li novih izostanaka?

- Bamba je ozlijeđen, takav se vratio iz Gambije, probali smo ga koristiti, a sada se moramo pobrinuti za njega. Šego ima problem s leđima, trebao bi biti dobar, o Durdovu još ne znamo, Ron je bio bolestan i on će moći...

Kako komentirate loš obrambeni učinak Nike Sigura, u zadnje tri utakmice izravni je krivac za tri gola?

- Možda je to preteško reći, protiv Dinama smo primili gol iz prodora, otvorili smo mu prostor. Nismo bili agresivni, ali Sigur je bio tu kao i Pajaziti, Bamba... Nije direktan krivac, ali je dio problema. Niko je igrač dobar na lopti, mora igrati bolje obranu, kad igraš u obrani onda je lakše biti krivac za gol nego kad igrate u napadu.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Možemo li očekivati promjene?

- Stil ne, stil nećemo nikad mijenjati, možda da budemo više fizički, više kompaktni... Moram naći način da momčad zadrži disciplinu na terenu. Tražimo opcije, igrači koji su stigli kasnije traže svoje mjesto, realnost je da nismo koristili istu postavu nikad do sada, ne zato što ja to namjerno radim, nego je to bila potreba. Još uvijek gradimo momčad, to je realnost.

Jesu li dva gola Livaje najava njegovog izlaska iz krize?

- Stalno postavljate to pitanje i ja ponavljam da ga ja volim. Nadam se da će nastaviti igrati i zabijati.

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zašto ne igra Karačić i je li to zaslužio svojim igrama?

- Možda zaigra, ne znam, vidjet ćemo. Radi dobre stvari, dali smo priliku Siguru koji ima drugačije karakteristike. Razumijem mišljenje da mora igrati ovaj ili onaj, svatko od nas ima svoje mišljenje, Karačić nam je dao jako puno dobrih stvari.

Prošle godine Gattuso se žalio na terene. Kako vi vidite tu problematiku?

- Sve je isto kao prošle godine. Ne prebacujem fokus na stvari na koje ne mogu utjecati ili ih mijenjati. Infrastruktura je ista kao prošle godine. Isti stadion, teren, fitnes, svlačionica...