'Nesporazuma s Livajom nije bilo, ne radite pitanje od toga. Ivušić možda 'out' do proljeća'

Protekli Hajdukov vikend obilježio je teški poraz na Rujevici dodatno pojačan nikad razjašnjenim odnosom trenera Gonzala Garcije i kapetana Marka Livaje. U tjednu za nama nitko iz kluba nije se oglasio ni na jednu ni na drugu temu, čelnici kluba odlučili su stvari rješavati tihom diplomacijom, razgovore i njihove zaključke drže daleko od očiju javnosti. No na službenoj press konferenciji uoči utakmice s Varaždinom trenera Gonzala Garciju je najprije dočekalo to pitanje:

- Ne znam hoće li početi utakmicu, to nikad ne govorim. Nije bio nesporazuma, on je prijavio bol i to je to. Dogodilo se ono što sam odgovorio na presici, nećemo sad raditi pitanje oko toga.

Jeste li pričali s čelnicima kluba?

- Vidimo se i pričamo nakon svake utakmice. Utakmica u Rijeci je bila bolna za nas, za navijače, nije se dogodilo što smo željeli, dogodilo se ono što se događa, greška, jedan šut - gol, opet greška... Glupa utakmica u kojoj sve što može poći krivo po tebe pođe krivo. Osjećamo se jako loše, kao i navijači, nikad prije nisam primio pet golova, vjerojatno ni većina igrača. Teško je to mijenjati. Pokazali smo da možemo igrati, ali svaki šut Fruka koji je inače opasan je ulazio. To je nogomet, žao nam je, sr*nja se događaju. Sutra je nova utakmica, nema vremena za plakanje i isprike, idemo dalje. Trenirali smo dobro, ne samo oni koji igraju, nego oni koji ne igraju poput Karačića, Melnjaka... Svi daju sve od sebe.

Kakve su prognoze što se tiče pauze Ivice Ivušića koji je opet osjetio bol u preponama?

- On već neko vrijeme ima taj problem ali nije želio baciti ručnik, želio je biti uz momčad. Ali zadnje tjedne, a pogotovo zadnje dane se nije osjećao dobro i morao je odustati. Ovu utakmicu propušta sigurno, vjerojatno i do kraja polusezone. Pokazao je karakter i stisnuo zube dok je mogao, bio je posvećen momčadi i to jako cijenimo, ali mora odmoriti.

Hoćete li odmoriti neke igrače i dati priliku Karačiću, Durdovu?

- Nikome ne treba odmor, bilo bi glupo da igrače koji su pokazali napredak poput Hodaka, Mlačića i Hrgovića vadimo vani. Pogreške nisu za njih presudne, oni su radili što su trebali raditi, napravili su pogreške, ali radili su što su trebali. Moramo biti snažni u onome što želimo, ne mijenjati mišljenja i ideje stalno. Imali smo do Rijeke sjajno odrađeni posao i neću kažnjavati nikoga radi pogrešaka.

Šafarić najavljuje da dolaze po pobjedu?

- To je i normalno, to je njegov posao, kao i moj. Što se dogodilo, dogodilo se, moramo naći načina da okrenemo utakmicu u našu korist.

Oba derbija koje ste izgubili, protiv Dinama na Poljudu i protiv Rijeke u gostima vaša je momčad imala veliki posjed lopte i svega pet, odnosno sedam prekršaja. Zbog čega je momčad izgledala tako nemoćno?

- Pogreške su dio igre, igrali smo protiv suparnika koji su jaki i koji su nas kaznili. Moramo se fokusirati na momčad. Ne bih odlazio toliko duboko u analizu, čekaju nas nove utakmice, novi derbiji, moramo biti bolji, moramo napraviti sve da budemo bolji.

Kakav je Varaždin, kako se postaviti protiv njih?

- Gledao sam njihove utakmice, kao i uvijek. Oni su momčad protiv koje je jako teško igrati. Grade momčad, jako su težak suparnik. Neću u taktičke detalje, dovoljno je reći da se za njih moraš pripremiti, čak i ako se pripremiš može biti teško.

Kakva je poruka navijačima koji su ljuti nakon Rijeke?

- Normalno je da su ljuti. Izgubili smo, razočarani su i normalno je da budu ljuti. Ali ne smiju zaboraviti što smo radili prije i da smo igrali s nekoliko mladih igrača koji su bolji nego što su bili na početku sezone. Razočarani su, to je jasno, ali ja sam razočaraniji od njih, ja sam tu, ja sam uz igrače, guram ih, vjerujem im... Što im reći? Ostanite uz nas, mi smo pokazali dovoljno da budu optimistični i pozitivni. Mi rastemo, imamo ambiciju da pobjeđujemo u svakoj utakmici. Radimo naporno, nadam se da ćemo već sutra to promijeniti. Važno je kako reagiraš kao igrač, trener, novinar kad stvari krenu u krivom smjeru. Život je to, ako to radiš, imaš priliku ispraviti. Ako ne, život će te kazniti vrlo brzo.

Je li bilo teško trenirati prošli tjedan, bilo je loše vrijeme..?

- Istina, bilo je, ali nitko ne plače, svi rade normalno. Trenirali su dobro svi, svi guraju, natječu se, kad izaberem 11 vjerujem da su to najbolji i da sam pošteno izabrao one koji zaslužuju.

Očekujete li da će vaša momčad sutra biti mentalno spremni za start?

- Mi smo u studenom, a čini se kao da smo tu tri mjeseca. Bilo je kriznih situacija, događali su nam se problemi i ranije, porazi, pa smo igrali dobro, recimo nakon Albanije Slaven Belupo... Moramo svi biti fokusirani i raditi svoj posao.

Koliko poraz Dinama protiv Lillea može pomoći Hajduku u ostvarenju cilja?

- Ne mislim da će nam pomoći. Oni igraju Europsku ligu, tamo gdje mi želimo biti, ne mislim da je to za nas bitno, mi moramo biti kritični prema sebi i razmišljati samo o sebi. Ne previše kritični, ali... Ne očekujem ni da Dinamo gleda prema nama, svaki klub mora biti velik za sebe, nećemo mi biti veći zato što je Dinamo izgubio utakmicu.