Garcia nije uspio izliječiti dječje bolesti, individualne pogreške opet su mu upropastile derbi...

Hajdukov niz pozitivnih rezultata zaustavio se na brojci 11, momčad Gonzala Garcie doživjela je poraz na Rujevici s koje se vraćaju razočarani, i to ne toliko prikazanom igrom koliko pogreškama i konačnim rezultatom. Hajduk je u dijelovima utakmice dominirao, pogotovo u prvom poluvremenu kada su imali i veći posjed, i više udaraca prema golu, i više udaraca u okvir gola, ali Rijeka je na veliki odmor otišla s dva gola prednosti, a na kraju utakmice u svlačionicu s uvjerljivih 3-0.

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Dok je Hajduk igrao za dojam, Rijeka je igrala za golove, pragmatično i efikasno, postavili su igru na način na koji je to njima odgovarao. Iskustvo Matjaža Keka navelo je vodu na mlin njegove momčadi, pa se igra na terenu odvijala upravo onako kako su oni to željeli. Prepustiti su posjed i prostor igračima Hajduka, a onda su ih nakon osvojenih lopti iskontrirali i stigli do uvjerljive pobjede.

O sudačkim odlukama bit će zasigurno još dosta govora, kako o tome je li kod prvoga gola Dantas baš u tom trenutku i s tog mjesta trebao ući u teren, kao i je li drugom golu Rijeke prethodio prekršaj Fayada na Fruku ili pak Fruka na Fayadu i je li sudac trebao zaustaviti izvođenje slobodnog udarca i provjeriti što je s igračem Hajduka, no to ne mijenja na stvari da su igrači Hajduka griješili i da su njihove pogreške rezultirale golovima Rijeke. Bez obzira na moguće sudačke previde, obrana Hajduka nije smjela biti tako naivna, morali su bolje reagirati i ne dozvoliti da ih Riječani uhvate na spavanju.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

A pogreške nas vraćaju na početak sezone, mislili smo da su dječje bolesti poput neforsiranih pogrešaka i primljenih golova u nadoknadama vremena izliječene standardizacijom postave, no na Rujevici su se ponovile. Prije svih Raciju koji je na početku sezone bio u drugom planu, ali je nakon nekoliko lošijih predstava Van Hoorenbeecka izborio mjesto u postavi i odigrao nekoliko dobrih utakmica. Ali on je potpuno podbacio, igrom slučaja ponovila mu se Rujevica od prošle sezone kada je uprskao kup ogled. Raci je mlad i u nekim utakmicama je odigrao odlično, ali njegov problem je što mu se svako par kola događaju "crne rupe" neobjašnjivi kiksevi koje skupo koštaju momčad.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hoće li Garcia na njegove pogreške gledati kao na proces odrastanja ili će Raci na hlađenje saznat ćemo nakon reprezentativne stanke, ali da je to pravi trenutak za neke korjenite promjene – nije - jer nakon stanke Hajduku slijedi pakleni raspored, Dinamo i Ajax na Poljudu, potom Thun u gostima, Varaždin doma... u kojima će momčadi trebati stabilnost. Ali, s druge strane, ni Garcia ne može dovijeka pogreške opravdavati mladošću, neiskustvom... Uostalom, pred kraj prijelaznog roka dobio je Dennisa Hadžikadunića, BiH reprezentativca kojega je do sada koristio isključivo na desnom boku, i koji zasigurno čeka pravu priliku na njemu prirodnoj poziciji stopera. U konkurenciji su i standardni Marešić, tu je i dalje Van Hoorenbeeck, mladi Gabrić...

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pozicija zadnjeg veznoga također je problematična, izostavljanjem Del Morala iz postave na Rujevici Garcia je jasno dao do znanja da nije bio zadovoljan njegovom predstavom protiv Slaven Belupa, ali Fayad nije prirodna zamjena za tu poziciju. I on i svi ostali vezni igrači Hajduka imaju ofenzivne sklonosti, i zbog toga trener Hajduka s velikim nestrpljenjem čeka Dendonckera koji se nakon duge pauze tek vraća u formu. Ukoliko na kvalitetan način riješi ova dva goruća pitanja Garcia može računati i na bodove u derbijima, u kojima se do sada baš i nije iskazao. Na klupi Hajduka u prošloj je sezoni u ogledima s Dinamom i Rijekom odigrao devet utakmica, osam prvenstvenih i jednu u kupu. Izborio je jedan remi protiv Dinama te pobjedu i dva remija protiv Rijeke, s tim da ih je Rijeka izbacila iz kupa i nanijela rekordno težak poraz 5-0. Neki tvrde da se prvenstva dobivaju i gube na malim utakmicama, neki da se dobivaju ili gube u izravnim ogledima s konkurentima, a na uzorku od deset derbija u zadnje dvije sezone nije teško zaključiti gdje leži Hajdukov problem.