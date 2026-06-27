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IZ SLOVENSKOG KAMPA

Garcia otkrio pozadinu pobjede: 'Ako možemo zabiti njima, znači da možemo biti opasnost za sve'

Piše Bruno Lukas,
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Garcia otkrio pozadinu pobjede: 'Ako možemo zabiti njima, znači da možemo biti opasnost za sve'
Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Trener Hajduka Gonzalo Garcia prokomentirao je drugu uzastopnu pobjedu na pripremama u Sloveniji, 1-0 nad LNZ Čerkasijem. Garcia je bio zadovoljan pojačanjima, ali naglasio da momčad mora napredovati

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Hajduk je na pripremama u Sloveniji pobijedio ukrajinskog viceprvaka LNZ Čerkasi 1-0, a jedini gol postigao je Rokas Pukštas (21) u 44. minuti glavom nakon kornera. To je bila druga uzastopna pobjeda 'bilih' na ovim pripremama, nakon 4-0 nad makedonskom Škendijom

Ipak, Gozalo Garcia (42) ne skriva da ima posla.

PRIJATELJSKI DVOBOJ VIDEO Hajduk - Čerkasi 1-0: Pogledajte gol Pukštasa koji je donio pobjedu protiv Ukrajinaca
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- Možda smo pobijedili 1-0, ali smo cijelu utakmicu bili pod velikim presingom. Moramo biti jači, raditi više, ići više u duele - rekao je trener

Napomenuo je i da je momčad limitirana jer su Krovinović i Guillamonn izvan stroja. Nova pojačanja Alec Van Hoorenbeeck (27) i Mathieu Acapandie (21) odigrali su oko 25 minuta.

Foto: Robert Matić / HNK Hajduk

- Zadovoljan sam onim što su donijeli, Van Hoorenbeeck mirnoću i Mathieu snagu i brzinu - istaknuo je.

Pobjednički gol pao je iz uigranog kornera Pajazitija, a Pukštas je glavom matirao protivničkog golmana.

- Uvijek pokušavamo kontrolirati što više stvari koliko je moguće. Ovo je dio koji su pripremali moji pomoćnici i danas je funkcioniralo. Ako možemo zabiti iz prekida protiv ovakve momčadi, znači da možemo biti opasni protiv svakoga - rekao je Garcia.

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Utakmicu je prokomentirao i Roko Brajković (20), koji je skrenuo pažnju na umor momčadi.

- Ekipa je umorna jer treniramo svaki dan po dva puta i noge su teške. Ali to su pripreme i treba dati maksimum. Pajaziti dobro diže kornere, a Pukštas ima osjećaj za prostor i završnicu. Nadam se da će nam to biti dobro oružje u sezoni - zaključio je Brajković.

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