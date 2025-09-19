Garcia: Poraz u Tirani bio je katastrofa, u Varaždinu je poraz bio samo poraz. Mi rastemo...

Subota, 17.00 sati, rasprodani Poljud i derbi dva ranjena suparnika, oba s posrtajima u zadnja dva kola u kojima su nakon savršenog starta upisali remi i poraz. Derbi iskupljenja kako bi ga neki najavili, derbi u kojem pobjeda donosi puno, ali i derbi u kojem ni jedni ni drugi ne bi trebali bezglavo srljati jer bi se novi poraz i te kako negativno utjecao na atmosferu.

Sutrašnji derbi bi mogao ostati upamćen i kao derbi s najviše novih lica, debitanata. U odnosu na onaj igran u proljeće novi su i treneri i većina startera, a prema slobodnoj procjeni najviše po četiri igrača s jedne i druge strane mogli bi opet započeti utakmicu. Utakmicu s Dinamom najavio je Gonzalo Garcia (41), trener Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati splitski sportaši o derbiju

Pokretanje videa... 02:20 Poznati splitski sportaši o derbiju | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Koliko promjena možemo očekivati u sastavu Hajduka?

- Bit će promjena, imali smo kontrolu, napadali smo, ali nismo imali tečnu igru. Primili smo dva gola, ali napravili smo mnogo dobrih stvari. Bamba nije startao (u prošlom kolu protiv Varaždina, op. a.) zbog zdravstvenih problema. U Varaždinu smo ga uveli ranije nego što smo planirali. Nije trenirao, vidjet ćemo, nadajmo se da je fit. Pajaziti je isto imao problema s koljenom jer je igrao na umjetnoj travi (s reprezentacijom, op. a.), ali radio je dobro, nadam se da može igrati. Ostali, zavisi što želimo od utakmice. Oni koji nisu 100 posto i dalje su u istom stanju, ja sam optimist.

Foto: HNK Hajduk

Kakav Dinamo očekujete, otvoreni ili oprezni?

- Jaka su momčad, imaju jako dobru momčad i trenera, mi smo dobri na lopti, možda će pokušati nešto, ne znam, sigurno su nas analizirali.

I na jednoj i na drugoj strani mnogo je igrača kojima je ovo prva utakmica u ovakvom ambijentu. Je li za vas osobno to poticaj ili opterećenje?

- Za mene je to privilegija, ponosan sam, sretan sam što sam sada tu, igrači imaju dosta samopouzdanja bez obzira na zadnju utakmicu. Male greške su nas dovele do primljena dva gola, ali ni ja ni oni nismo pod pritiskom, to je cijena uspjeha. Svi žele igrati, neki će biti ljuti jer neće dobiti priliku, drugi će biti sretni jer će igrati.... Stadion će biti pun, teška utakmica. Igrači rade jako dobro i kvalitetno. Ako je suditi po tome, zaslužili smo pobjedu, ali to nije uvijek tako. Idemo napasti, dati energiju i fokus na jedino što je važno.

Foto: HNK Hajduk

Dosta su se lomila koplja oko Sigura, i kod trenera Leke, i svih nakon njega, je li on desni bek ili vezni igrač? Gdje ga vi vidite?

- On može igrati na obje pozicije, pametan, je, jak fizički, razumije igru, a pametni igrači mogu igrati na više pozicija. Zavisi kako želiš igrati i što želiš postići. On može igrati na obje pozicije jer je dobar igrač, posebno s njegovom energijom i "mindsetom", pogotovo nakon nešto slabijeg početka. Nada se da će nastaviti napredovati.

Ivušić je u krizi, brani li on ili Silić?

- Silić je veliki talent, treba raditi i napredovati. Napredovao je dosta, dobit će vjerojatno utakmice u Kupu, on će biti golman Hajduka u budućnosti. Ali nije ovo moment da mijenjamo.

Što je s Livajom, pet utakmica, jedan gol, Rijeka, Varaždin..., nije onaj stari Livaja?

- Radi, trudi se, ne može uvijek zabijati, i on treba raditi i biti unutra. Mi smo imali veliki postotak posjeda u Varaždinu, doći će golovi, to je proces. Dosta toga utječe, dosta promjena, novih suigrača..., ako ne zabije on zabit će netko drugi.

Jeste li razgovarali s predsjednikom i sportskim direktorom, bojite li se smjene?

- Sve utakmice su važne, prošli tjedan je bio važan, nisam pričao ni sa kim. Sretan sam, radimo dobro, idemo u dobrom smjeru, nemam razloga za strah.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pet Španjolaca je u obje momčadi, je li ovo mini El Clasico?

- Sportski direktori očito vole Španjolce... Nogomet je globalan sport, Hajduk i Dinamo su odlične momčadi, logično je da ima dosta stranih igrača....

Je li vam ovo najvažnija utakmica u karijeri?

- Ne, nije...

Trener Mario Kovačević vam je udijelio komplimente, što vi mislite o njemu?

- Svaki put kad sam igrao s njim bilo je teško, on je jedan od najboljih trenera i zato je u Dinamu, zaslužio je to. Imam samo lijepe riječi za njega, njegove momčadi su sretne s njim, igrači se ne boje... Nismo puno pričali jer je moj hrvatski grozan barem jednako koliko njegov engleski i nismo uspjeli pričati koliko bi možda i željeli. Sretan sam zbog komplimenata. Nisam tip od medija i intervjua, ali drago mi je da dobijem kompliment od kolege, i rado pohvalim kolege i sam. Nadam se da će me pohvaliti i sutra...

Je li Hugo Guillamón spreman za sat vremena igre?

- Vidim da je bolji svaki dan, pametan je igrač, razumije igru, treba mu vremena da se prilagodi na različit nogomet i tempo nego što je navikao. Posebno na način na koji mi želimo igrati. Radi dobro, osjećam da može više i bolje, vidjet ćemo kako će se ta priča razvijati, ali vjerujem da je on pravi igrač za nas.

Split: Bakljada navijača na utakmici Hajduka i Dinama na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Možemo li očekivati atraktivnu utakmice s puno golova?

- Moja ideja je da ne primim gol a da ga zabijem. Tako ulazim u svaku utakmicu, ali spreman sam na sve. Kao i prošle utakmice...

Dobili ste prošle sezone kao trener Istre Dinamo 3-0 s Petkovićem, Baturinom.... Je li ovo bolja momčad?

- Napravili su sjajan posao, promijenili su smjer, odlučili su ostaviti "mrtvog konja" , nemojte me krivo razumjeti, ne želim reći da su ti igrači bili mrtvi, ali sada je drugo vrijeme. Novi igrači trebaju vrijeme, bit će dobri ali im treba vremena. Bit će gladni a to je za njih dobro jer gladan igrač daje najviše.

Priželjkujete li da tako bude i sutra?

- Naravno da bih volio, imali smo kontrolu, posjed, zabili smo golove i pobijedili. Dugo smo bili skupa i zato smo pobijedili, napali smo i Hajduk, i Dinamo, i Rijeku... Mi radimo na tome, sretan sam kako se razvijamo, vidjet ćemo kako će biti u budućnosti.

U momčadi ima puno vaših bivših igrača, čini li to vaš posao lakšim, da ih poznajete...?

- Moris, Lisica, Bakrar, Valinčić, Beljo... Čini me sretnim da oni rastu i napreduju. Neće biti predvidljivi, znam ih ali ne mogu predviđati kako će odigrati.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Je li ovo utakmica iskupljenja zbog poraza u Varaždinu?

- Dali smo sve, bili smo dobri, prvi put kad nismo bili dobri primili smo gol, i to s par igrača više. Drugi gol primili smo iz pogreške. Izgubili smo protiv Dinama u Tirani, to je bila katastrofa, a ovu smo samo izgubili, to je nogomet, gube se utakmice, ali izgubili smo je s velikim posjedom, napadali smo, stvarali igru i prilike. Oni su bili četiri puta pred našim golom, mi 20 puta pred njihovim... Ponosan sam na moju momčad, izgubili smo, događa se, ali ako ćeš svaki put plakati zbog poraza postat ćeš luzer, a mi to nismo. Pokušat ćemo to ispraviti i postići novi cilj, pobijediti.

Koliko je teško naći balans između mladih igrača koji čekaju derbi i iskusnih kojima je to već uobičajeno?

- Svi igrači su motivirani, strani, domaći, mladi, stari, pokušat ćemo dati sve od sebe. Ne gledam na utakmicu kao na svaku drugu, igramo protiv jake momčadi i moramo biti na svom maksimumu.