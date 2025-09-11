Garcia u Varaždinu neće u vatru gurati Španjolce. Karačić i Rebić konkuriraju za utakmicu...

Završile su reprezentativne obaveze i većina igrača Hajduka malo po malo priključuje se treninzima prve momčadi na Poljudu. Gonzalo Garcia namjeravao je u stanci osvježiti, pripremiti i uigrati momčad, ali malo je toga uspio napraviti s obzirom da mu je čak 11 igrača bilo zauzeto reprezentativnim obavezama, tako da je radio s onima koji su mu ostali na raspolaganju.

Pokretanje videa... 01:36 HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Najgore je prošao Anthony Kalik koji je preletio pola svijeta da bi dvomeč Australije i Novog Zelanda odgledao s klupe. Nešto lakši raspored imali su Bamba, koji je odigrao sat vremena za Gambiju protiv Burundija i desetak protiv Kenije te Niko Sigur koji je sudjelovao u obje gostujuće pobjede Kanade protiv Walesa i Rumunjske u kompletnoj minutaži i upisao se među strijelce. Sigur ne bi trebao biti toliko izmučen uobičajeno dugim putovanjem u Kanadu jer su oba susreta igrana u Europi.

Foto: HNK Hajduk

Adrion Pajaziti odigrao je 90 minuta u pobjedi Albanije protiv Gibraltara i desetak minuta protiv Latvije, Ivica Ivušić i Ron Raci nisu upisali nastupe za Hrvatsku, odnosno Kosovo, a u redovima mlade reprezentacije Hrvatske Šimun Hrgović je odradio cijeli ogled s Turcima, Roko Brajković ušao je s klupe, dok Mlačić i Silić nisu ulazili u igru. Popisu reprezentativaca treba dodati i Frana Karačića koji je prijavio lakšu ozljedu i nije ni putovao u Australiju.

No popis reprezentativaca je manje – više poznat, kao i koliko je tko igrao, gdje je putovao i kada se vratio, ono što navijače Hajduka uoči nastavka prvenstva daleko više zanima je na koga Garcia može računati u narednom razdoblju, u kojem Hajduk najprije gostuje u Varaždinu, potom im na Poljud dolaze Dinamo i Lokomotiva između kojih će na Kup ogled u Koprivnicu, a u zadnjem susretu uoči nove reprezentativne stanke dočekuju Vukovar. U kakvom su konkretno stanju ozlijeđeni Karačić, Ante Rebić, Zvonimir Šarlija..., koliko može pomoći trojac španjolskih prinova, Hugo Guillamón, Edgar Gonzalez i Iker Almena...

Foto: HNK Hajduk

Prema dostupnim informacijama oporavak Šarlije ide dobro ali njegov povratak utakmicama još barem dva tjedna nije u planu, Rebić je zaliječio ozljedu i trebao bi se priključiti treninzima u punom intenzitetu i neizvjesno je hoće li ga i u kojoj mjeri Garcia koristiti u Varaždinu, dok je Karačić dobro i on bi trebao konkurirati za postavu. Što se tiče Guillamóna i Gonzaleza, njih dvojica tek hvataju natjecateljsku formu i još uvijek nisu spremni za nastupe od prve minute jer su od kraja prošle sezone trenirali odvojeno od momčadi, a jedina minutaža od potpisa ugovora bilo im je 90 minuta prijateljskog ogleda s Posušjem.

Foto: HNK Hajduk

Almena je trenirao s Al-Qadsijom ali je i on zadnji službeni nastup također upisao u prošloj sezoni. On je za sada najveća nepoznanica, na prvim treninzima pokazao je određene kvalitete, prije svega brzinu, no pitanje je hoće li se Garcia odlučiti odmah ga baciti u vatru i pretpostaviti Bambi koji je od početka sezone odigrao nekoliko jako dobrih utakmica. No s obzirom da je za Bambom naporno putovanje, nije nemoguća varijanta da Almena dobije nešto prostora već u Varaždinu.