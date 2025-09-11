Obavijesti

Sport

Komentari 3
PRINOVE NA ČEKANJU

Garcia u Varaždinu neće u vatru gurati Španjolce. Karačić i Rebić konkuriraju za utakmicu...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Garcia u Varaždinu neće u vatru gurati Španjolce. Karačić i Rebić konkuriraju za utakmicu...
4
Foto: HNK Hajduk

Tijekom reprezentativne stanke Gonzalo Garcia nije imao na raspolaganju čak 11 igrača a najgore je prošao Anthony Kalik koji je preletio pola svijeta da bi dvomeč Australije i Novog Zelanda odgledao s klupe...

Završile su reprezentativne obaveze i većina igrača Hajduka malo po malo priključuje se treninzima prve momčadi na Poljudu. Gonzalo Garcia namjeravao je u stanci osvježiti, pripremiti i uigrati momčad, ali malo je toga uspio napraviti s obzirom da mu je čak 11 igrača bilo zauzeto reprezentativnim obavezama, tako da je radio s onima koji su mu ostali na raspolaganju.  

Pokretanje videa...

HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) 01:36
HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SPLIĆANI STIŽU U VARAŽDIN Šafarić uoči Hajduka: Više ne ovise o Livaji, ali nikada im nije bilo lako igrati u Varaždinu...
Šafarić uoči Hajduka: Više ne ovise o Livaji, ali nikada im nije bilo lako igrati u Varaždinu...

Najgore je prošao Anthony Kalik koji je preletio pola svijeta da bi dvomeč Australije i Novog Zelanda odgledao s klupe. Nešto lakši raspored imali su Bamba, koji je odigrao sat vremena za Gambiju protiv Burundija i desetak protiv Kenije te Niko Sigur koji je sudjelovao u obje gostujuće pobjede Kanade protiv Walesa i Rumunjske u kompletnoj minutaži i upisao se među strijelce. Sigur ne bi trebao biti toliko izmučen uobičajeno dugim putovanjem u Kanadu jer su oba susreta igrana u Europi. 

Foto: HNK Hajduk
PUNO SE TRGOVALO ANKETA Dinamo, Hajduk ili Rijeka: Tko je napravio najbolji posao u prijelaznom roku?
ANKETA Dinamo, Hajduk ili Rijeka: Tko je napravio najbolji posao u prijelaznom roku?

Adrion Pajaziti odigrao je 90 minuta u pobjedi Albanije protiv Gibraltara i desetak minuta protiv Latvije, Ivica Ivušić i Ron Raci nisu upisali nastupe za Hrvatsku, odnosno Kosovo, a u redovima mlade reprezentacije Hrvatske Šimun Hrgović je odradio cijeli ogled s Turcima, Roko Brajković ušao je s klupe, dok Mlačić i Silić nisu ulazili u igru. Popisu reprezentativaca treba dodati i Frana Karačića koji je prijavio lakšu ozljedu i nije ni putovao u Australiju. 

No popis reprezentativaca je manje – više poznat, kao i koliko je tko igrao, gdje je putovao i kada se vratio, ono što navijače Hajduka uoči nastavka prvenstva daleko više zanima je na koga Garcia može računati u narednom razdoblju, u kojem Hajduk najprije gostuje u Varaždinu, potom im na Poljud dolaze Dinamo i Lokomotiva između kojih će na Kup ogled u Koprivnicu, a u zadnjem susretu uoči nove reprezentativne stanke dočekuju Vukovar. U kakvom su konkretno stanju ozlijeđeni Karačić, Ante Rebić, Zvonimir Šarlija..., koliko može pomoći trojac španjolskih prinova, Hugo Guillamón, Edgar Gonzalez i Iker Almena... 

Foto: HNK Hajduk
REVIJALNA UTAKMICA FOTO Fešta u Benkovcu! 'Bili tići' uljepšali 100. rođendan HNK Velebit, stigli i prvotimci 'bilih'
FOTO Fešta u Benkovcu! 'Bili tići' uljepšali 100. rođendan HNK Velebit, stigli i prvotimci 'bilih'

Prema dostupnim informacijama oporavak Šarlije ide dobro ali njegov povratak utakmicama još barem dva tjedna nije u planu, Rebić je zaliječio ozljedu i trebao bi se priključiti treninzima u punom intenzitetu i neizvjesno je hoće li ga i u kojoj mjeri Garcia koristiti u Varaždinu, dok je Karačić dobro i on bi trebao konkurirati za postavu. Što se tiče Guillamóna i Gonzaleza, njih dvojica tek hvataju natjecateljsku formu i još uvijek nisu spremni za nastupe od prve minute jer su od kraja prošle sezone trenirali odvojeno od momčadi, a jedina minutaža od potpisa ugovora bilo im je 90 minuta prijateljskog ogleda s Posušjem. 

Foto: HNK Hajduk
SOCIEDAD ČESTITAO LUKI Sučić dobio čestitku i od kluba, stavili mu sliku u 'bilom' dresu
Sučić dobio čestitku i od kluba, stavili mu sliku u 'bilom' dresu

Almena je trenirao s Al-Qadsijom ali je i on zadnji službeni nastup također upisao u prošloj sezoni. On je za sada najveća nepoznanica, na prvim treninzima pokazao je određene kvalitete, prije svega brzinu, no pitanje je hoće li se Garcia odlučiti odmah ga baciti u vatru i pretpostaviti Bambi koji je od početka sezone odigrao nekoliko jako dobrih utakmica. No s obzirom da je za Bambom naporno putovanje, nije nemoguća varijanta da Almena dobije nešto prostora već u Varaždinu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'
DONČIĆEVA MAJKA

FOTO Lukina najveća potpora: 'Etiketirali su me da previše brinem, zato sam i plakala...'

Mirjam Poterbin (51) najveća je podrška Luke Dončića (25), a vjerujemo da će mu pružiti koju riječ utjehe nakon što je sa Slovenijom ispao s EuroBasketa. Prati ga na utakmicama od malih nogu, zbog nje je izabrao Sloveniju, a ne Srbiju po ocu Saši, od kojega se Mirjam razvela
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a šuška se kako 'Benz' već ljubi novu
FOTO Teniska zvijezda uhodi poznatu Ruskinju! 'Stalno se javlja i zove me na spoj...'
POŽALILA SE

FOTO Teniska zvijezda uhodi poznatu Ruskinju! 'Stalno se javlja i zove me na spoj...'

Ruska tenisačica Ana Kalinskaja (26) razotkrila je mladog danskog tenisača Holgera Runea (22). Kako tvrdi Ruskinja, Danac joj se javio 10 puta preko društvenih mreža i tražio je za spoj. On se o svemu oglasio na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025