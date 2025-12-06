Garcia sprema iznenađenje za derbi, a Livaja starta od početka

Trener Hajduka ostao je zagonetan tijekom jučerašnje press konferencije, po običaju nije otkrio ni sastav ni formaciju, ali ovoga puta nije dao ni naslutiti tko bi sve mogao dobiti priliku, odnosno, koga bi i na kojim pozicijama mogao koristiti i mijenjati. Navijače, prirodno, najviše zanima hoće li Garcia i u kojoj mjeri koristiti Marka Livaju, koji je i zdrav i spreman, i koji bi po svemu sudeći trebao krenuti od prve minute.

Pokretanje videa... 00:54 Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu | Video: čitatelji

- Nisam očekivao odmah pitanje o Livaji, ha, ha, ha... Igrao je 30-ak minuta prošlu utakmicu protiv Varaždina, vidjet ćemo hoće li startati i koliko dugo će igrati. Njegov povratak je proces. Postoji mogućnosti... - kazao je dobro raspoloženi Garcia.

Trener Hajduka je tijekom tjedna na treninzima isprobavao nekoliko varijanti kojima bi se mogao suprotstaviti Dinamu, ali konačnu odluku nije donio, očito izbor igrača i taktike ostavlja za pred sam početak utakmice. I sve će ovisiti o tome hoće li koristiti Livaju. Ako ga stavi od prve minute, a mogao bi, i to na mjestu "desetke", napad bi mogao ostati u nepromijenjenom sastavu, ali bi u tom slučaju iz postave ispao jedan od veznih igrača, Sigur, Pajaziti ili Krovinović. To bi mjesto, u dijelu utakmice kad Hajduk bude napadao, mogao zauzeti jedan od dvojice bekova, najvjerojatnije Hodak, što znači da bi Hajduk ostao s trojicom otraga.

Split: Gonzalo Garcia održao konferenciju za medije uoči derbija protiv Dinama | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ideja s Livajom kao povučenom špicom iza Šege donijela bi Hajduku čvrstinu i kreaciju u vezi, a zadržali bi trkački potencijal Almene, Šege i Rebića koji bi mogli raditi pritisak na obranu Dinama te tako otupiti njihov napadački potencijal, posebno preko njihovog najboljeg igrača Hoxhe.

- Nikad nismo fokusirani samo na jednog igrača. Najbolje je da mi kontroliramo utakmicu i Hoxhu ostavimo bez lopti, a u trenutcima kad i bude ima loptu u nogama da svi budemo fokusirani i oprezni. Imaju oni još opasnih igrača, Belju, Kulenovića, Bakrara, Bennacera..., ali Hoxha je od svih njih za sada najkonstantniji i najopasniji – smatra Garcia i dodaje:

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dinamo je bolji nego prošle godine, osvježili su se, potrošili su 20 milijuna eura i doveli kvalitetne igrače, ali i mi imamo kvalitetu. Izgubili su neke utakmice, to je prirodno kad dođe novi trener i igrači, dogodilo se to i nama. Ali oni su dobri, favoriti su uvijek, čak i u derbijima, ali mi smo gladni, želimo dati najviše, svi smo ekstremno napaljeni i želimo odigrati dobru utakmicu.

S Livajom u postavi Hajduk bi se branio u formaciji 4-4-1-1, a napadao u formaciji koju je najlakše opisati kao 3-3-3-1, ali to će, naravno, ovisiti i o načinu igre Dinama, i o kretanju rezultata. U svakom slučaju Silić bi trebao biti siguran na golu, kao i par stopera Šarlija - Mlačić te napadački trojac Almena – Šego – Rebić. Ako i bude promjena, one bi se dogodile na jednom od bokova za koje kandidiraju Karačić desno ili Raci lijevo, kao i na jednoj od pozicija u veznom redu, u koji bi se spustio Livaja.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako ćemo igrati? Želimo napasti, to smo mi, uvijek nastojimo napadati. Ako napadneš i pobijediš u ovakvoj utakmici svi će te slaviti, ako napadneš Dinamo i izgubiš, svi će reći da si idiot. Ali to je nogomet. Mi želimo uvijek isto, nekad to ispadne bolje, nekad lošije...