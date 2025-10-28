Garcia uoči Cibalije Livaju nije spomenuo: 'Bit će promjena...'

Hajduka u srijedu od 15.30 očekuje gostovanje u Vinkovcima u Kup ogledu protiv drugoligaša Cibalije. Hajduk je ne tako davno gostovao u Vinkovcima protiv Vukovara, dobro se namučio po razrovanom terenu, a kakav je teren najbolje potvrđuje poraz Dinama u prošlom kolu HNL-a. Sigurno da je dolazak Hajduka veliki motiv za momčad Cibalije, koja će tražiti priliku i iznenađenje:

- Čeka nas vrlo zahtjevna utakmica, kao i uvijek u Kupu, teren će biti težak i moramo biti fokusirani i s dobrim pristupom od prve minute. Cibalija ima dobru momčad koju smo gledali, pripremit će nam sigurno i neko iznenađenje, a motivacija će biti ista i za njih i za nas, i mi i oni želimo proći dalje u nastavak natjecanja - kazao je trener Hajduka Gonzalo Garcia u izjavi za klupske kanale, i nije spomenuo mogući povratak kapetana Marka Livaje na teren nakon mjesec dana pauze.

Kup donosi mnoga iznenađenja, kako zadržati fokus momčadi protiv suparnika koji dolaze iz nižeg ranga natjecanja?

- Moramo svaki put pokazati pobjednički mentalitet, u svakoj utakmici. Nema isprika za stvari na koje ne možemo utjecati, svjesni smo da će oni dati sve od sebe i mi moramo napraviti isto.

Koliko pobjede u Puli i Velikoj Gorici pomažu momčadi po pitanju samopouzdanja?

- U dobrom smo nizu dobrih igara i rezultata, moramo tako i nastaviti, ali više od pobjeda gledamo što radimo na terenu. Pobjede nam daju samopouzdanje, ali važno je svaki put dati sve od sebe, dobar rad ti također daje dodatno samopouzdanje.

Raspored je težak, pred vama je nakon Vinkovaca još jedno teško gostovanje u Koprivnici? Hoćete li mijenjati momčad?

- Nekoliko zamjena ćemo sigurno napraviti, ali ne previše. Imamo puno mladih igrača, moramo vidjeti kako su podnijeli utakmice jer nisu naviknuti na veliki broj minuta u kontinuitetu u seniorskom nogometu, moramo voditi računa i o ozljedama. Dugi put autobusom je zahtjevan, ali nije nam prvi put... Mislim da su svi fit, imamo dovoljno vremena za oporavak. Naša najvažnija utakmica je u srijedu u Vinkovcima, tek nakon nje ćemo razmišljati o utakmici u Koprivnici.

Pajaziti se vraća u konkurenciju?

- On je na popisu putnika, imamo i Karačića koji se vratio, ideja je dati mu minutažu u Vinkovcima...

Kakvu atmosferu očekujete na tribinama?

- Dobru, igrali smo ne tako davno protiv Vukovara na istom stadionu, bila je odlična atmosfera, dosta publike, dosta naših navijača...

Cibalia?

- Imaju dobru momčad, iskusne igrače, većina je igrala u dobrim klubovima i višim ligama, imaju jasnu ideju što će raditi. Bit će ograničenja zbog kvalitete terena, ali oni žele loptu, kao i mi, oni pritišću kao i mi. Vrlo su zanimljiva momčad - zaključio je Garcia.