Obavijesti

Sport

Komentari 0
HAJDUK IDE U VINKOVCE

Garcia uoči Cibalije Livaju nije spomenuo: 'Bit će promjena...'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Garcia uoči Cibalije Livaju nije spomenuo: 'Bit će promjena...'
5
Foto: HNK Hajduk

Nekoliko zamjena ćemo sigurno napraviti, ali ne previše. Imamo puno mladih igrača, moramo vidjeti kako su podnijeli utakmice jer nisu naviknuti na veliki broj minuta u kontinuitetu u seniorskom nogometu, moramo voditi računa i o ozljedama

Hajduka u srijedu od 15.30 očekuje gostovanje u Vinkovcima u Kup ogledu protiv drugoligaša Cibalije. Hajduk je ne tako davno gostovao u Vinkovcima protiv Vukovara, dobro se namučio po razrovanom terenu, a kakav je teren najbolje potvrđuje poraz Dinama u prošlom kolu HNL-a. Sigurno da je dolazak Hajduka veliki motiv za momčad Cibalije, koja će tražiti priliku i iznenađenje: 

Pokretanje videa...

Hajduk Istra 00:16
Hajduk Istra | Video: Tomislav Gabelić/24sata
VLADIMIR BALIĆ ZA 24SATA 'Hajduk sad ne smije odustati od mladih igrača! Hodak, Mlačić i Hrgović moraju dobiti podršku'
'Hajduk sad ne smije odustati od mladih igrača! Hodak, Mlačić i Hrgović moraju dobiti podršku'

- Čeka nas vrlo zahtjevna utakmica, kao i uvijek u Kupu, teren će biti težak i moramo biti fokusirani i s dobrim pristupom od prve minute. Cibalija ima dobru momčad koju smo gledali, pripremit će nam sigurno i neko iznenađenje, a motivacija će biti ista i za njih i za nas, i mi i oni želimo proći dalje u nastavak natjecanja - kazao je trener Hajduka Gonzalo Garcia u izjavi za klupske kanale, i nije spomenuo mogući povratak kapetana Marka Livaje na teren nakon mjesec dana pauze.

Kup donosi mnoga iznenađenja, kako zadržati fokus momčadi protiv suparnika koji dolaze iz nižeg ranga natjecanja?

- Moramo svaki put pokazati pobjednički mentalitet, u svakoj utakmici. Nema isprika za stvari na koje ne možemo utjecati, svjesni smo da će oni dati sve od sebe i mi moramo napraviti isto.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
SVE NA JEDNOM MJESTU Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

Koliko pobjede u Puli i Velikoj Gorici pomažu momčadi po pitanju samopouzdanja?

- U dobrom smo nizu dobrih igara i rezultata, moramo tako i nastaviti, ali više od pobjeda gledamo što radimo na terenu. Pobjede nam daju samopouzdanje, ali važno je svaki put dati sve od sebe, dobar rad ti također daje dodatno samopouzdanje.

Raspored je težak, pred vama je nakon Vinkovaca još jedno teško gostovanje u Koprivnici? Hoćete li mijenjati momčad?

- Nekoliko zamjena ćemo sigurno napraviti, ali ne previše. Imamo puno mladih igrača, moramo vidjeti kako su podnijeli utakmice jer nisu naviknuti na veliki broj minuta u kontinuitetu u seniorskom nogometu, moramo voditi računa i o ozljedama. Dugi put autobusom je zahtjevan, ali nije nam prvi put... Mislim da su svi fit, imamo dovoljno vremena za oporavak. Naša najvažnija utakmica je u srijedu u Vinkovcima, tek nakon nje ćemo razmišljati o utakmici u Koprivnici.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
VJERNI HAJDUKOV PRATITELJ FOTO Torcida danas slavi 75. rođendan! Ovo su najbolji grafiti Hajdukovih navijača
FOTO Torcida danas slavi 75. rođendan! Ovo su najbolji grafiti Hajdukovih navijača

Pajaziti se vraća u konkurenciju?

- On je na popisu putnika, imamo i Karačića koji se vratio, ideja je dati mu minutažu u Vinkovcima...

Kakvu atmosferu očekujete na tribinama?

- Dobru, igrali smo ne tako davno protiv Vukovara na istom stadionu, bila je odlična atmosfera, dosta publike, dosta naših navijača...

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Cibalia?

- Imaju dobru momčad, iskusne igrače, većina je igrala u dobrim klubovima i višim ligama, imaju jasnu ideju što će raditi. Bit će ograničenja zbog kvalitete terena, ali oni žele loptu, kao i mi, oni pritišću kao i mi.  Vrlo su zanimljiva momčad - zaključio je Garcia. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025