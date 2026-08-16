Garcia za Goricu radi promjenu koja se neće svidjeti svima...

Gorica u trećem kolu HNL-a večeras od 21 sat dočekuje Hajduk (MAXSport 1). Turopoljci su još bez bodova, ali trener Mario Carević ne očajava. Gorica je tijekom ovog tjedna iz Celja dovela ofenzivca Jakova Pranjića (25).

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- Moji igrači tijekom tjedna bili su vrlo motivirani. Ostali smo bez bodova u prethodnoj utakmici (kod Lokomotive, op. a.), ali bili smo vrlo dobri, stvorili mnoštvo šansi, to mi daje optimizam. Hajduk ima kvalitetu, raznovrsnost i brzinu, tu ćemo morati biti oprezni. Međutim, kao i svaka momčad, imaju nedostatke. Pranjić? Sigurno će biti pojačanje, jak je jedan na jedan, ima šut...

Ni Hajduk nije dobro ušao u prvenstvo, ima samo bod. No još je "opijen" dominantnim pobjedama protiv Žalgirisa u kvalifikacijama za KL.

- Pokušavamo rotirati što više možemo, ali trebamo uvijek biti kompetentni. Želim da protiv Gorice izgledamo kao i protiv Žalgirisa. Želim da smo dobri u napadu, da smo agresivni - rekao je Gonzalo Garcia, trener Hajduka.

Budući da želi dozu agresivnosti u prednjoj liniji, jasno je da će biti promjena u odnosu na uzvrat sa Žalgirisom. Marko Livaja (32) vraća se na klupu, a u prvih 11 ulazi Michele Šego (26).