Trener Hajduka: Livaje neće biti u prvih 11, a Mlačić ne konkurira

Hajduk je na otvaranju proljetnog dijela prvenstva poražen na Poljudu, Istra je slavila 1-2 ali unatoč kiksu trener Gonzalo Garcia nije bio nezadovoljan prikazanom igrom. Rezultatom da, ali prikazanom igrom i stvorenim prilikama ne. Silom prilika izveo je na teren mladu momčad, staru svega 22.5 godine u prosjeku, a opet su stvorili desetak vrlo izglednih prilika. Nije to naravno ni opravdanje ni utjeha, ali je tračak nade i optimizma uoči gostovanja u Velikoj Gorici, za koje će momčad biti slabija za Ikera Almenu, ali jača za povratnike Marka Livaju i Antu Rebića.

Pokretanje videa... 01:02 Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' | Video: 24sata/pixsell

Kakva je situacija s Mlačićem, kakav je naputak kluba, konkurira li on za nastup protiv Gorice?

- Mlačić neće biti u momčadi, neće putovati s nama jer je u pregovorima za transfer.

Kakva je situacija s Almenom?

- On je ozlijeđen i neće konkurirati.

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

Hoće li Livaja startati od prve minute?

- Neće.

Pukštas?

- Blizu je starta

Kako je na momčad djelovao poraz od Istre?

- Sve je u redu, osim što je vrijeme pokvarilo pomoćni teren. Sve je u redu, analiziramo što možemo napraviti bolje, pripremamo se... Igrači su inteligentni, rezultat je jedno, ali znaju da su napravili dosta dobroga i fokusirani su na Goricu. Gledali smo ih, adaptirat ćemo se na utakmicu i nadamo se dobrom izdanju.

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jesu li Šarlija i Raci novi stoperski par?

- Ne želim otkrivati, Šarlija nije dugo igrao, ali postoji mogućnost da će igrati, vidjet ćemo sutra. Skelin je imao neke dobre i neke loše stvari protiv Istre, dosta toga se događalo oko njega i Mlačića, ali sveukupno je bio dobar. To je normalno, svatko može donijeti lošu odluku ili pogriješiti.

Jeste li gledali Goricu protiv Varaždina i tko je posebna prijetnja?

- Naravno, gledao sam, smatram da je Gorica napravila dosta dobrih stvari, imali su priliku zabiti i drugi gol... Nisu zaslužili izgubiti, oni su za mene momčad dobrih igrača u sredini, prema naprijed imaju dobrog napadača... Oni su dobra momčad, ali nekad imaš dobar dan, nekad ne. Mi moramo ići gore fokusirani, ne smijemo spavati, bit će izazovno jer mi želimo igrati. Moramo naći energiju i dobar "mindset" za odigrati dobru utakmicu.

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kakav je Mario Carević trener?

- Gdje god igramo svi imaju ekstra motivaciju. Moramo živjeti s tim jer je to tako. Carević je dugo u Gorici, radi dobar posao, koristi različite sustave, jako je organiziran, momčad mu je dobra u tranziciji, dobro rade prekide... Ako si dugo na jednom mjestu znači da radiš dobre stvari.

Obje momčadi startali su s domaćim porazom, Gorica će vjerojatno biti dosta agresivna?

- Svaki put se suočavamo s tim, s Istrom, Vukovarom... Naša je obaveza biti bolji. Mi ćemo biti agresivni isto, ići po loptu, napadati, raditi isto, bez obzira igrali s 18 ili 35 godina starim igračima. Mladima treba iskustva, griješit će, ali moraju davati sve od sebe...

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Vraća li se Rebić na lijevo krilo i seli li Bamba na desnu stranu?

- Bamba se osjeća bolje na desnoj strani, tu je i Brajković, Durdov. Izabrat ćemo najbolju opciju. Znamo kvalitete svih i što trebamo napraviti.

Koliko je poraz Dinama unio nemir u njihovu svlačionicu?

- Ne utječe to na nas, oni igraju Europu a mi smo daleko od Europe. Mi se bavimo sobom i svojim stvarima. Gledao sam mali dio te utakmice, ne marim za to.

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Što očekujete do kraja prijelaznog roka?

- Moje želje su moje želje, a to što klub može je nešto drugo. Više se priča o odlascima nego o dolascima. Ako Mlačić ode, trebat ćemo još jednog igrača na toj poziciji. Imamo u konkurenciji jednog mlado, jednoga bez iskustva, Šarlija je tu jedini s iskustvom. To je situacija u kojoj se klub nalazi, vidjet ćemo što će se događati, neću govoriti ništa unaprijed jer može biti iznenađenja.

Koliko pratite rukomet i znate li da Hrvatska igra polufinale Eura?

- Nemam puno vremena gledati iako volim sport, čak i ići na utakmice ako je moguće. Znam da igraju, pratio sam istup izbornika koji mi se jako svidio. Lijepo je da je Hrvatska toliko dobra u toliko različitih sportova, vaterpolo, rukomet, nogomet, košarka... Ne znam je li to zbog genetike... U svakom slučaju sretno im danas...