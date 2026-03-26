Gattuso i još šest HNL-ovaca u zadnjoj šansi za SP 2026.! Tko i kad igra playoff i gdje gledati?

Put prema Svjetskom prvenstvu 2026. ulazi u završnu, najdramatičniju fazu. Dok su 42 reprezentacije već osigurale mjesto na prvom Mundijalu s 48 sudionika, preostalih šest viza dijelit će se ovog tjedna kroz dva napeta turnira doigravanja. Ulog je golem, a formati ne praštaju pogreške: igra se samo jedna utakmica, pobjednik ide dalje, a poraženi se vraća kući praznih ruku.

Šesnaest europskih nacija borit će se za četiri mjesta, dok će se u novom interkontinentalnom formatu, koji se održava u Meksiku, šest reprezentacija iz pet različitih konfederacija boriti za preostala dva mjesta. Pred nama je tjedan odluke koji će kompletirati popis sudionika najveće svjetske nogometne smotre.

Europska bitka za četiri mjesta

Stari kontinent dat će ukupno 16 predstavnika na Svjetskom prvenstvu. Dvanaest ih je već poznato, a posljednja četiri saznat ćemo kroz doigravanje u kojem sudjeluju drugoplasirane momčadi iz kvalifikacijskih skupina te četiri najbolje reprezentacije iz Lige nacija koje se nisu uspjele izravno plasirati. Momčadi su podijeljene u četiri odvojena "puta", a pobjednik svakog od njih putuje u Sjevernu Ameriku.

Put A: Italija pod imperativom pobjede

Nema sumnje, najveće ime u doigravanju je četverostruki svjetski prvak Italija, koja pod svaku cijenu želi izbjeći povijesnu sramotu i treći uzastopni propušteni Mundijal. "Azzurri" u Bergamu dočekuju Sjevernu Irsku, dok će u drugom polufinalu snage odmjeriti Wales i Bosna i Hercegovina u Cardiffu. Pritisak na talijanskoj reprezentaciji je ogroman, što je priznao i izbornik Gennaro Gattuso, prošlosezonski trener Hajduka.

​- Neosporno je da postoji nervoza. Samo onaj kome ne teče krv u žilama ne bi je osjećao - izjavio je Gattuso.

Pobjednik ovog puta ide u skupinu B Svjetskog prvenstva, gdje ga već čekaju domaćin Kanada, Katar i Švicarska. "Zmajevi" se nadaju kako će do Mundijala na svom terenu jer su domaćini potencijalnog finala u utorak. Imaju 9 posto šansi, a 25 posto da prođu Velšane. Statistika im baš ne ide na ruku.

Put B: Neizvjesnost na istoku

Ovaj put nudi dva vrlo izjednačena dvoboja. Ukrajina će zbog ratnog stanja ugostiti Švedsku u Valenciji, a ne u Poljskoj kao dosad, i to zato što joj na putu možda stoji baš Poljska. Poljaci će u drugom polufinalu u Varšavi dočekati Albaniju. Poljaci i Ukrajinci slove za blage favorite, no Švedska, unatoč izostanku ozlijeđenih Dejana Kuluševskog i Alexandera Isaka, može iznenaditi. Pobjednika ovog neizvjesnog puta čeka nimalo lak zadatak u skupini E s Nizozemskom, Japanom i Tunisom.

Put C: Turska i debitanti u lovu na povijest

Turska je nakon solidnih kvalifikacija favorit u ovom dijelu ždrijeba, a prvi protivnik joj je Rumunjska. Drugi par čine Slovačka i Kosovo. Za Kosovo bi plasman na Mundijal bio najveći uspjeh u povijesti i jedna od najljepših priča čitavih kvalifikacija. Nagrada za pobjednika je ogromna: mjesto u skupini D s domaćinom SAD-om, Paragvajem i Australijom.

Put D: Mogu li Danci ispraviti pogreške?

Danska je imala izravan plasman u rukama, no kiksevima u završnici kvalifikacija pala je u doigravanje. Prva prepreka im je Sjeverna Makedonija, reprezentacija koja je u prošlom ciklusu šokirala Italiju. U drugom polufinalu sastaju se Češka i Republika Irska. Pobjednik ovog puta priključit će se skupini A, u kojoj se nalaze domaćin Meksiko, Južna Afrika i Južna Koreja.

HNL-ovci u lovu na američki san

Doigravanje će biti posebno zanimljivo i za hrvatske ljubitelje nogometa zbog velikog broja sadašnjih i bivših igrača HNL-a koji se bore za nastup na Svjetskom prvenstvu. Najviše ih je u reprezentacijama iz regije.

Za Bosnu i Hercegovinu konkuriraju Rijekini igrači Martin Zlomislić i Stjepan Radeljić, "farmaceut" Osman Hadžikić te bivši hajdukovci Nikola Katić i Nihad Mujakić, kao i ex-dinamovac Ivan Šunjić. Boje Albanije brane dinamovac Arbër Hoxha i hajdukovac Adrion Pajaziti, a tu su i bivši lokos Myrto Uzuni te bivši hajdukovac Ardian Ismajli i Bujar Pllana, nekad u Slaven Belupu.

Sjeverna Makedonija se uzda u lokosa Aleksa Trajkovskog, bivše Riječane Darka Velkovskog i Milana Ristovskog, bivšeg hajdukovca Janija Atanasova i Isnika Alimija (nekad u Šibeniku), dok Kosovo na raspolaganju ima Veldina Hodžu, bivšeg mladog "vatrenog" koji je igrao u Rijeci i Dragovoljcu. Čak i interkontinentalno doigravanje ima "domaći" trag, jer za DR Kongo nastupa bivši igrač Dinama Nathanël Mbuku, danas član Montpelliera.

Globalni okršaj uz 'presudnika' Bebeka

Posljednja dva putnika na SP odlučit će interkontinentalni turnir koji se igra u meksičkim gradovima Guadalajari i Monterreyu. Šest reprezentacija bori se za dva mjesta, a format je ponešto drugačiji. Dvije najbolje rangirane momčadi, Irak i DR Kongo, imaju izravan plasman u finale svojih putova.

U prvom putu, polufinale igraju Nova Kaledonija i Jamajka. Pobjednik tog susreta ide na DR Kongo. Jamajka, s nizom igrača iz europskih liga, slovi za izrazitog favorita, a pobjednik tog puta ide u skupini K s Portugalom, Uzbekistanom i Kolumbijom. U drugom putu, Bolivija i Surinam odlučuju o putniku u finale, i taj dvoboj u VAR sobi sudit će Riječanin Ivan Bebek. Pobjednika čeka Irak, a pobjednik mini-turnira će u skupinu I s Francuskom, Senegalom i Norveškom.

Ključne informacije i pravila

Sve polufinalne utakmice europskih kvalifikacija, osim dvoboja Turska - Rumunjska, na rasporedu su u četvrtak, 26. ožujka, s početkom u 20.45 po srednjoeuropskom vremenu. Finala se igraju u utorak, 31. ožujka od 20.45, dok su utakmice u Meksiku u ranojutarnjim terminima.

Svaka utakmica je eliminacijska. U slučaju neriješenog rezultata nakon 90 minuta, igraju se produžeci od 30 minuta, a ako i tada ne bude pobjednika, pucat će se penali. Važno je napomenuti da se žuti kartoni dobiveni u polufinalu brišu uoči finala. Utakmice europskih kvalifikacija moći će se pratiti na kanalima Sportkluba, a one interkontinentalnih na besplatnoj platformi FIFA+.

Gdje gledati utakmice?

Europski playoff, put A

Cardiff: Wales - BiH (26. ožujka, 20.45, SK 10)

(26. ožujka, 20.45, SK 10) Bergamo: Italija - Sjeverna Irska (26. ožujka, 20.45, SK1)

(26. ožujka, 20.45, SK1) Cardiff ili Zenica: finale (31. ožujka, 20.45)

Europski playoff, put B

Valencia: Ukrajina - Švedska (26. ožujka, 20.45, SK3)

(26. ožujka, 20.45, SK3) Varšava: Poljska - Albanija (26. ožujka, 20.45, SK6)

(26. ožujka, 20.45, SK6) Valencia ili Solna: finale (31. ožujka, 20.45)

Europski playoff, put C

Bratislava: Slovačka - Kosovo (26. ožujka, 20.45, SK9)

(26. ožujka, 20.45, SK9) Istanbul: Turska - Rumunjska (26. ožujka, 18 sati, SK1)

(26. ožujka, 18 sati, SK1) Bratislava ili Priština: finale (31. ožujka, 20.45)

Europski playoff, put D

Prag: Češka - Republika Irska (26. ožujka, 20.45)

(26. ožujka, 20.45) Kopenhagen: Danska - Sjeverna Makedonija (26. ožujka, 20.45, SK7)

(26. ožujka, 20.45, SK7) Prag ili Dublin: finale (31. ožujka, 20.45)

Međukonfederacijski playoff, put 1

Guadalajara: Nova Kaledonija - Jamajka (27. ožujka, 4 sata, FIFA+)

(27. ožujka, 4 sata, FIFA+) Guadalajara: finale/ pobjednika čeka Irak (1. travnja, 5 sati, FIFA+)

Međukonfederacijski playoff, put 2