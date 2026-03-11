Gazzetta: Modrić će Zlatnu loptu dati u klupski muzej 'rossonera'

Luka Modrić još uvijek oduševljava svojom igrom u dresu Milana, a hrvatski veznjak od kada je potpisao za Milan ne skriva da se u tom gradu odlično osjeća. Iako je rođen u Zadru, a u Madridu je proveo 13 godina i u Milanu ga obožavaju. Kako bi im se zahvalio na podršci koju su mu pružili, Modrić je odlučio uzvratiti na poseban način.

Naime, Zlatna lopta koju je osvojio 2018. nakon povijesnog srebra s hrvatskom reprezentacijom i koju je do sada čuvao u Madridu, u drugoj polovici ožujka bit će izložena u klupskom muzeju Mondo Milan. Ovaj potez je možda naznaka njegove želje da ostane igrati za 'rossonere', piše talijanski list Gazzetta dello Sport.

Prošle nedjelje se na San Siru igrao 'Derby della Madonnina', a Modrićev Milan pobijedio je gradskog rivala Intera 1-0. Modrić je odigrao svih 90 minuta, a dobio je i ovacije publike. Svi su svjesni njegovog utjecaja na igru i razliku između ove godine i prošle. Modrić je jedan od ključnih igrača 'rossonera' kojeg slušaju suigrači, ali i trener Massimiliano Allegri.

Foto: Daniele Mascolo

- Mi Hrvati smo ponosan narod i volimo se boriti, čak i patiti. Da smo osvojili samo pola bodova koje smo prosuli protiv srednjih i manjih momčadi, sada bismo se s Interom borili za naslov - rekao je Modrić nakon nedjeljne utakmice za CBS Sports.

Ugovor sa Milanom vrijedi mu do ljeta ove godine, ali Allegri je više puta istaknuo kako ga nagovara da produlji ugovor. U klubu se nadaju kako će Modrić konačnu odluku o ostanku donijeti prije Svjetskog nogometnog prvenstva koje počinje 11. lipnja.