Gazzetta: Luka Modrić ostaje u Milanu i nakon SP-a 2026.?!

Iako je jedan od najboljih nogometaša u povijesti, bilo je onih koji su sumnjali u Luku Modrića (40) nakon što je ljetos napustio Real Madrid i pridružio se Milanu. U rujnu je napunio 40. i time zakoračio u zaista ozbiljne igračke godine. Njegovi vršnjaci uglavnom su u mirovini, ali Luka je i dalje na vrhunskoj nogometnoj razini. I na njoj planira ostati još neko vrijeme.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu...

Modrić je ključan igrač Milana u ovoj sezoni i arhitekt igre novog/starog trenera Massimiliana Allegrija, koji je vratio momčad u borbu za titulu. Koliko talijanski strateg računa na njega potvrđuje činjenica kako je Luka već proveo 989 minuta na terenu za "rossonere", a Talijani se dive njegovoj fizičkoj spremi.

Ističu kako Modrić igra svaku utakmicu i minutu za Milan, unatoč poznim igračkim godinama, a posebno su oduševljeni s njegovim briljantnim nogometnim mozgom. Poznati talijanski list, Gazzetta dello Sport, u utorak je Modriću posvetio stranicu u novinama, a glavna tema je njegov ostanak u Milanu i nakon ove sezone.

Podsjetimo, Modrić je dogovorio jednogodišnji ugovor s Milanom uz opciju produljenja na još jednu godinu, a izgleda kako su Hrvat i talijanski klub usuglašeni oko pitanja budućnosti. Gazzetta piše kako u Milanu već razmišljaju o produženju Modrićevog ugovora.

"Luka je započeo svih 11 utakmica u Serie A i u nijednom trenutku nije izgledao kao nogometaš koji se približava kraju svoje karijere. Upravo suprotno, u Milanu žele produžiti njegov ugovor," piše Gazzetta.

Ovo je velika razlika u odnosu na tretman koji je Modrić imao u Real Madridu. Iako je u Madridu jedna od najvećih legendi, predsjednik Reala, Florentino Perez, legendarnom je Hrvatu nudio novi ugovor tek nakon završetka sezone. I posljednjih je godina uglavnom dobivao ponude za jednogodišnje produženje.

"Očekuje se kako će Milan i Modrić donijeti odluku tek na proljeće, ali kako stvari stoje, produženje ugovora čini se sigurnim. Klub vjeruje u zajednički nastavak, posebno s obzirom na to je Modrić sretan sa životom u Milanu, gdje mu poslovni i osobni život napreduju bolje nego što je očekivao. Zbog svega toga već se sad može pričati o njegovoj budućnosti u Milanu, ta se odluka čekala na kraju sezone kako bi vidjeli Lukinu fizičku formu i integraciju u momčad, ali te su stvari postale očite," Gazzetta tvrdi.

Foto: Gazzetta dello Sport

Modrić je velika inspiracija svima u Milanu, posebno mladim nogometašima, a Gazzetta ističe da može oboriti još jedan rekord ako ostane u Milanu. Naime, iduće sezone Modrić može postati najstariji nogometaš Milana koji je zaigrao u Serie A. Taj rekord trenutačno pripada Zlatanu Ibrahimoviću (41 godina, 146 dana).