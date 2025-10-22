Obavijesti

Sport

Komentari 1
SVE NA JEDNOM MJESTU

Gdje gledati Dinamo i Rijeku u Europi, tko sudi i tko je favorit?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Gdje gledati Dinamo i Rijeku u Europi, tko sudi i tko je favorit?
Foto: PIXSELL/

Dinamo briljira u Europskoj ligi s pobjedama nad Fenerbahčeom i Maccabijem, dok se Rijeka bori za prve bodove u Konferencijskoj ligi protiv Sparte Prag

Nogometaši Dinama obavili su vrlo dobar posao u prva dva kola Europske lige. ''Modri'' su na vrhu tablice zahvaljujući uvjerljivim pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabijem istim rezultatom, a u četvrtak od 21 sat gostuju u švedskoj kod Malmoa uz televizijski prijenos na programu Arena Sport 1.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ivan Kelava za 24sata: 'S te utakmice je jedini dres koji čuvam' 01:02
Ivan Kelava za 24sata: 'S te utakmice je jedini dres koji čuvam' | Video: 24sata/pixsell

Francuski sudac Willy Delajod (33) dijelit će pravdu na utakmici, kojeg Francuzi promiču kao velikog suca budućnosti. Ipak, tek je na početku karijere i susret između Malmoa i Dinama bit će mu tek četvrti u Europskoj ligi. Ligu prvaka, pak, još nije sudio. Pomoćnici su mu sunarodnjaci, Valentin Evrard i Erward Finjean. U VAR-u je Bastien Dechepy s pomoćnikom Nicolasom Rainvilleom.

VELIKA RAZLIKA FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'
FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'

Zanimljivo, Delajod je prošle sezone dosudio čak 11 penala, a ove je otišao korak dalje i također ih sudio 11! Ove je sezone ubacio u još višu brzinu i već je sedam puta pokazao na bijelu točku. 

Ligue 1 - AS Monaco v OGC Nice
Foto: Manon Cruz/REUTERS

Malmo je na dnu Europske lige, stoga nije čudo što je Dinamo favorit za pobjedu prema kladionicama s koeficijentom 2,35. Tečaj na pobjedu Šveđana iznosi 2,90, a na remi 3,50.

Odlukom Uefe, ni u ovom kolu se nisu preklopili termini hrvatskih predstavnika. Rijeka lovi prve bodove u Konferencijskoj ligi, a u goste na Rujevicu stiže Sparta Prag, a televizijski prijenos bit će na programu Arena Sport 2. Momčad Victora Sancheza doživjela je "hladni tuš" na gostovanju protiv armenskog Noaha koji je pobijedio 1-0.

RASPRODANA RUJEVICA Riječani se zaželjeli europskog nogometa. Ulaznice za utakmicu sa Spartom brzo su 'planule'
Riječani se zaželjeli europskog nogometa. Ulaznice za utakmicu sa Spartom brzo su 'planule'

Riječani će biti bez Nike Jankovića, koji je dobio crveni karton zbog grubog prekršaja u Armeniji. Na Rujevici će glavnu riječ imati Englez Robert Jones (38), koji je sudio samo jednu utakmicu u Europskoj ligi.

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL
Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U Konferencijskoj ligi sudio ih je četiri i, zanimljivo, jedna od njih bila je prije dvije godine kada je Dinamo na Maksimiru izgubio od Viktorije Plzen. Pomoćnici će mu biti Neil Davies i Lee Betts, a VAR sudac je Matthew Donohue, kojem će pomoći Timothy Wood.

Prema kladionicama, Sparta je veliki favorit za tri boda s koeficijentom 1,90. Štoviše, kladionice smatraju kako će Rijeka prije osvojiti bod (koef. 3,50) nego pobjedu (koef 3,70), iako će imati podršku domaće publike.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb
DANAS BI MU BIO ROĐENDAN

I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb

Prozivao je spiker jednog po jednog člana hrvatske košarkaške reprezentacije iz 1992. u stanci memorijalne utakmice za Dražena lani u Zagrebu. Došao je do broja 4, a onda se na hologramu pojavio on. Danas bi Dražen Petrović proslavio 61. rođendan
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Ukrajinska tenisačica Dajana Jastremska (25) bila je jedna od nazanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025