Gdje gledati Dinamo i Rijeku u Europi, tko sudi i tko je favorit?

Nogometaši Dinama obavili su vrlo dobar posao u prva dva kola Europske lige. ''Modri'' su na vrhu tablice zahvaljujući uvjerljivim pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabijem istim rezultatom, a u četvrtak od 21 sat gostuju u švedskoj kod Malmoa uz televizijski prijenos na programu Arena Sport 1.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Ivan Kelava za 24sata: 'S te utakmice je jedini dres koji čuvam' | Video: 24sata/pixsell

Francuski sudac Willy Delajod (33) dijelit će pravdu na utakmici, kojeg Francuzi promiču kao velikog suca budućnosti. Ipak, tek je na početku karijere i susret između Malmoa i Dinama bit će mu tek četvrti u Europskoj ligi. Ligu prvaka, pak, još nije sudio. Pomoćnici su mu sunarodnjaci, Valentin Evrard i Erward Finjean. U VAR-u je Bastien Dechepy s pomoćnikom Nicolasom Rainvilleom.

Zanimljivo, Delajod je prošle sezone dosudio čak 11 penala, a ove je otišao korak dalje i također ih sudio 11! Ove je sezone ubacio u još višu brzinu i već je sedam puta pokazao na bijelu točku.

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Malmo je na dnu Europske lige, stoga nije čudo što je Dinamo favorit za pobjedu prema kladionicama s koeficijentom 2,35. Tečaj na pobjedu Šveđana iznosi 2,90, a na remi 3,50.

Odlukom Uefe, ni u ovom kolu se nisu preklopili termini hrvatskih predstavnika. Rijeka lovi prve bodove u Konferencijskoj ligi, a u goste na Rujevicu stiže Sparta Prag, a televizijski prijenos bit će na programu Arena Sport 2. Momčad Victora Sancheza doživjela je "hladni tuš" na gostovanju protiv armenskog Noaha koji je pobijedio 1-0.

Riječani će biti bez Nike Jankovića, koji je dobio crveni karton zbog grubog prekršaja u Armeniji. Na Rujevici će glavnu riječ imati Englez Robert Jones (38), koji je sudio samo jednu utakmicu u Europskoj ligi.

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U Konferencijskoj ligi sudio ih je četiri i, zanimljivo, jedna od njih bila je prije dvije godine kada je Dinamo na Maksimiru izgubio od Viktorije Plzen. Pomoćnici će mu biti Neil Davies i Lee Betts, a VAR sudac je Matthew Donohue, kojem će pomoći Timothy Wood.

Prema kladionicama, Sparta je veliki favorit za tri boda s koeficijentom 1,90. Štoviše, kladionice smatraju kako će Rijeka prije osvojiti bod (koef. 3,50) nego pobjedu (koef 3,70), iako će imati podršku domaće publike.

EndFragment