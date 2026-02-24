Gdje gledati Ligu prvaka uživo: Leko i Brugge idu po senzaciju u Madrid, Inter ima težak posao

Nakon uzbudljivih prvih dvoboja, ovog utorka na rasporedu su četiri uzvratne utakmice doigravanja za osminu finala Uefine Lige prvaka. Dok Newcastle i Bayer Leverkusen imaju širom otvorena vrata prolaska, na San Siru i madridskom Metropolitanu očekuje nas prava drama. Inter će morati nadoknaditi veliki zaostatak protiv senzacije natjecanja, norveškog Bodø/Glimta, dok će Atlético i Club Brugge nakon spektakularnih 3-3 u Belgiji svoju borbu za elitu početi praktički od početka.

Norvežani sanjaju senzaciju

Jedno od najvećih iznenađenja prve runde doigravanja priredio je Bodø/Glimt, koji je na svom terenu šokirao prošlosezonskog finalista Intera i slavio 3-1. Time je momčad Cristiana Chivua, inače uvjerljivo vodeća u talijanskom prvenstvu, dovedena u tešku situaciju. Talijanski velikan morat će odigrati jednu od najboljih europskih utakmica kako bi se dočepao osmine finala.

Dodatni problem za "nerazzurre" predstavlja ozljeda kapetana Lautara Martíneza, neće ga biti na raspolaganju. Njegovo mjesto u napadu uz Marcusa Thurama vjerojatno će zauzeti mladi Pio Esposito, jedini strijelac za Inter u prvom susretu. S druge strane, Bodø/Glimt u Milano stiže odmoran i pun samopouzdanja. Norvežani, koji bi postali prvi klub iz svoje zemlje u osmini finala nakon 30 godina, igraju sezonu iz snova. Sjajnu formu potvrdili su pobjedama protiv Manchester Cityja i Atlética u grupnoj fazi, a napadač Kasper Høgh zabio je u posljednje četiri utakmice u nizu. Kjetil Knutsen, arhitekt ovog čuda sa sjevera, nema problema s ozljedama i očekuje se da će na San Siro izvesti isti sastav koji je deklasirao favoriziranog suparnika.

Foto: Mats Torbergsen/REUTERS

Leko i Brugge u Madridu

Jedini dvoboj u kojem nakon prve utakmice nema pobjednika je onaj između Atletica i Club Bruggea. Spektakularnih 3-3 u Belgiji obećava jednako uzbudljiv uzvrat u španjolskoj prijestolnici. Momčad Diega Simeonea može žaliti za propuštenom prilikom jer je dvaput vodila, no na kraju je spašavala bod. Ipak, Atlético je izraziti favorit.

No, Brugge se ne smije otpisati. Riječ je o momčadi koja igra jako dobro ove sezone, pogotovo u Europi. Ipak, tradicija im ne ide u prilog, u 15 posjeta Španjolskoj ostvarili su samo jednu pobjedu. Ključni igrač za domaće ponovno će biti Julián Álvarez, koji je sudjelovao u 15 golova u zadnjih 16 nastupa u Ligi prvaka, dok gosti najviše nade polažu u Nicolòa Tresoldija, strijelca i asistenta iz prve utakmice.

Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS

"Apotekari" jednom nogom u osmini finala

Bayer Leverkusen odradio je ogroman posao u Pireju, gdje je s 2-0 svladao Olympiacos i stigao na korak do plasmana među 16 najboljih. Junak pobjede bio je češki napadač Patrik Schick, koji je s dva gola u razmaku od samo tri minute sredinom drugog poluvremena utišao grčke navijače. "Apotekari" su time ostvarili svoju prvu gostujuću pobjedu u nokaut fazi Lige prvaka u povijesti kluba, a s obzirom na to da su kod kuće izgubili tek dvije od posljednjih 18 europskih utakmica, njihov prolazak se čini kao gotova stvar.

Momčad Kaspera Hjulmanda jest doživjela iznenađujući poraz u Bundesligi za vikend od Union Berlina, no rijetko gube dvije utakmice zaredom. S druge strane, Olympiacos se suočava s gotovo nemogućom misijom. Iako su u prošlosti znali nadoknaditi velike zaostatke, samo su dvije momčadi u povijesti natjecanja uspjele proći dalje nakon domaćeg poraza od dva ili više golova razlike.

Newcastle samo treba potvrditi prolaz

Najmanje neizvjesnosti očekuje se na St. James' Parku, gdje Newcastle United dočekuje azerbajdžanski Qarabağ. Engleski klub je već u prvoj utakmici riješio sve dileme oko putnika u osminu finala, deklasiravši suparnika u gostima s nevjerojatnih 6-1. Utakmicu je obilježio Anthony Gordon, koji je s četiri gola u prvom poluvremenu postao klupski rekorder po broju pogodaka u Ligi prvaka. Uzvrat u Engleskoj stoga će biti samo formalnost za "svrake", koje se već mogu pripremati za ždrijeb sljedeće faze natjecanja.

