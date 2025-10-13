Obavijesti

DOVELI GA, A NE BRANI

Girona hoće otkupiti Livakovića. Menadžer: To je smiješno!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Girona hoće otkupiti Livakovića. Menadžer: To je smiješno!
Foto: Podcast Inkubator/Pixsell

Varele ne bi bilo u Dinamu da nije bilo Bobana. Tu nema nikakve tajne, to mogu reći. Boban koristi svoje ime i autoritet, ja mu na tome čestitam. On to zna. I Boban je 'uličar', on zna pričati, komentirao je Andy Bara

Hrvatski golman Dominik Livaković (30) proživljava izazovne dane u svojoj karijeri. Bivši kapetan Dinama otišao je na posudbu u španjolsku Gironu u posljednjem danu prijelaznog roka u kolovozu, ali u novom klubu nije imao uspješan start. Štoviše, sredina je listopada, a Livaković još uvijek čeka debi u novom dresu.

Livaković je tražio klub u kojem će imati stabilni status i minutažu, s obzirom na to kako je u tijeku sezona koja prethodi Svjetskom nogometnom prvenstvu. Takvu je sredinu očekivao pronaći u Gironi, katalonskom klubu koji je španjolski prvoligaš i lani igrao Ligu prvaka.

U cijelu ga je priču uvjerio trener Michel, koji je inzistirao na njegovom dolasku. I baš zato je još čudnija ova situacija, koju je komentirao i poznati nogometni menadžer Andy Bara u Podcastu Inkubator.

- Pomogao sam u tom transferu, zvao sam Gironu. Trener Girone (Michel, op. a.) toliko je inzistirao na njemu... Cijeli klub je inzistirao na njemu. Dečko (Livaković, op. a.) se odrekao ogromne zarade kako bi došao u klub i branio zbog reprezentacije, koja mu je najbitnija na svijetu. Rekao sam mu: 'Mislim da je to ispravna odluka i svaka ti čast' - rekao je Bara i nastavio...

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije
Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Došao je u klub, a trener odjednom... Ništa! Znači, fascinantno. Prvu utakmicu nije branio, ali 'ajde, tek je došao... Ali, ja sam se smrznuo kad sam vidio da nije branio ni nakon što je Girona izgubila 4-0! A najluđa priča tog transfera je što su pitali koliko bi izašao njegov transfer! Smijao sam se... Žele ga kupiti, a ne brani.

Bara se dotaknuo i dolaska talentiranog Cardosa Varele iz Porta u Dinamo. Cijeli je slučaj završio na sudu.

- Što se tiče Porta, izgubio je sve sudske sporove, iako su išli na sve moguće instance. Sve su ih izgubili. Druga stvar, Varele ne bi bilo u Dinamu da nije bilo Bobana. Tu nema nikakve tajne, to mogu reći. Boban koristi svoje ime i autoritet, ja mu na tome čestitam. On to zna. I Boban je 'uličar', on zna pričati. Zvone zna pričati, zna te uvjeriti - objašnjava Bara i nastavlja...

Foto: Niagara Sports Company

- Rekao mi je: 'Andy, ti trebaš Dinamu, Dinamo treba tebi'. To je vrlo jasno i rekao sam da je istina. On zna što treba napraviti. Pričali smo dva sata, ali je razgovor o igraču trajao deset minuta. Zato što on zna, s takvim čovjekom sve se brzo dogovori - zaključio je u Podcastu Inkubator.

