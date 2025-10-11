Obavijesti

Sport

Komentari 7
DOZNAJEMO

Livaković zbog Fifinih propisa navija da ne zaigra za Gironu?! Na zimu želi samo u jedan klub

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Livaković zbog Fifinih propisa navija da ne zaigra za Gironu?! Na zimu želi samo u jedan klub
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ako ga već Girona ne vidi kao prvog golmana, bolje je da ne brani u Kupu, jer bi mu nastup onemogućio transfer u novi klub. Naime, igrač u sezoni može biti registriran za tri kluba, ali može nastupiti samo za dva

Izbornik Zlatko Dalić čvrsto je stao iza Dominika Livakovića (30). Iako ne brani u klubu, protiv Češke je ostao "jedinica" hrvatske reprezentacije. Naš golman trenutačno je na posudbi u Gironi, gdje još nije odigrao ni jednu minutu, dok je prije toga u dresu Fenerbahčea ove sezone skupio dva nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening hrvatske reprezentacije u Varaždinu

Pokretanje videa...

Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije 01:17
Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

U Gironi smatraju da se Livaković mora prilagoditi. Prednost pred njim zasad ima Argentinac Paulo Gazzaniga. Girona je tek 18. od 20 klubova La Lige, a u osam utakmica primila je čak 17 golova. Unatoč tome, zasad ne izgleda kao da će Livaković uskoro dobiti priliku. Možda tek 28. listopada, u Kupu protiv niželigaša Constancije.

Ipak, naš bi golman mogao poželjeti, pa i inzistirati, da ne brani u toj utakmici. Ako ga već vide kao golmana koji će braniti samo povremeno, bolje mu je da ne zaigra.

Razlog? Igrač može biti registriran za tri kluba unutar sezone, ali smije nastupiti samo za dva. Budući da je Livaković ove sezone već branio za Fener, njegova eventualna minutaža u Gironi značila bi da do kraja sezone više ne bi mogao nastupati ni za jedan drugi klub.

Cardiff: Utakmica skupine D kvalifikacija za UEFA Euro 2024, Wales - Hrvatska
Cardiff: Utakmica skupine D kvalifikacija za UEFA Euro 2024, Wales - Hrvatska | Foto: Nick Potts/PIXSELL
STIGLI U VARAŽDIN FOTO Nasmijani 'vatreni' na treningu, a imali su i publiku!
FOTO Nasmijani 'vatreni' na treningu, a imali su i publiku!
KAPETAN 'VATRENIH' Luka Modrić poslao moćnu poruku nakon ključne utakmice
Luka Modrić poslao moćnu poruku nakon ključne utakmice

Prema našim informacijama, Livaković je izrazito nezadovoljan svojim statusom u Gironi i već razmišlja o zimskom prijelaznom roku te odlasku u novi klub. Naravno, pod uvjetom da ne zaigra za španjolski klub.

Navodno je vrlo zainteresiran za povratak u Dinamo kako bi što spremniji dočekao Svjetsko prvenstvo (ako se Hrvatska na njega kvalificira). Kontakata s Dinamom bilo je i ljetos, ali tada je Zvonimir Boban, predsjednik kluba iz Maksimirske 128, stao iza Ivana Nevistića. 

DOGOVOR DVOJICE IZBORNIKA Luka Vušković napustio A vrstu i priključio se mladoj selekciji
Luka Vušković napustio A vrstu i priključio se mladoj selekciji
PROŠLO JE 19 GODINA FOTO Večer maksimirske krtice i crvenih engleskih lica. Prisjetite se susreta za povijest 'vatrenih'
FOTO Večer maksimirske krtice i crvenih engleskih lica. Prisjetite se susreta za povijest 'vatrenih'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire
VELIKI INTERVJU

Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire

Ivan je u prvom velikom intervjuu za domaće medije nakon kraja karijere otkrio kad je donio odluku o mirovini, kako je bivša zvijezda Barcelone reagirala na glasine o dolasku u Hajduk, kako ide biznis i život obitelji...
FOTO Tisuće ispratile Hattona: Uz kultni auto iz 'Mućki' lijes je dovezen na stadion Cityja...
'NARODNI PRVAK'

FOTO Tisuće ispratile Hattona: Uz kultni auto iz 'Mućki' lijes je dovezen na stadion Cityja...

U katedrali u Manchesteru održana je privatna služba kojoj su prisustvovali članovi obitelji te brojne poznate ličnosti, uključujući Furyja, glazbenika Lama Gallaghera te nogometnu legendu Rooneyja
FOTO Uskoro će zasjati nova ljepotica u Kranjčevićevoj! Evo kako napreduju radovi...
SVE IDE PO PLANU

FOTO Uskoro će zasjati nova ljepotica u Kranjčevićevoj! Evo kako napreduju radovi...

Kranjčevićeva ulica postaje centar sporta s novim stadionom! Vrijednost projekta je 44 milijuna eura, a stadion će imati 11.163 sjedeća mjesta uz modernu infrastrukturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025