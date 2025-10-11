Livaković zbog Fifinih propisa navija da ne zaigra za Gironu?! Na zimu želi samo u jedan klub

Izbornik Zlatko Dalić čvrsto je stao iza Dominika Livakovića (30). Iako ne brani u klubu, protiv Češke je ostao "jedinica" hrvatske reprezentacije. Naš golman trenutačno je na posudbi u Gironi, gdje još nije odigrao ni jednu minutu, dok je prije toga u dresu Fenerbahčea ove sezone skupio dva nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening hrvatske reprezentacije u Varaždinu

Pokretanje videa... 01:17 Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

U Gironi smatraju da se Livaković mora prilagoditi. Prednost pred njim zasad ima Argentinac Paulo Gazzaniga. Girona je tek 18. od 20 klubova La Lige, a u osam utakmica primila je čak 17 golova. Unatoč tome, zasad ne izgleda kao da će Livaković uskoro dobiti priliku. Možda tek 28. listopada, u Kupu protiv niželigaša Constancije.

Ipak, naš bi golman mogao poželjeti, pa i inzistirati, da ne brani u toj utakmici. Ako ga već vide kao golmana koji će braniti samo povremeno, bolje mu je da ne zaigra.

Razlog? Igrač može biti registriran za tri kluba unutar sezone, ali smije nastupiti samo za dva. Budući da je Livaković ove sezone već branio za Fener, njegova eventualna minutaža u Gironi značila bi da do kraja sezone više ne bi mogao nastupati ni za jedan drugi klub.

Cardiff: Utakmica skupine D kvalifikacija za UEFA Euro 2024, Wales - Hrvatska | Foto: Nick Potts/PIXSELL

Prema našim informacijama, Livaković je izrazito nezadovoljan svojim statusom u Gironi i već razmišlja o zimskom prijelaznom roku te odlasku u novi klub. Naravno, pod uvjetom da ne zaigra za španjolski klub.

Navodno je vrlo zainteresiran za povratak u Dinamo kako bi što spremniji dočekao Svjetsko prvenstvo (ako se Hrvatska na njega kvalificira). Kontakata s Dinamom bilo je i ljetos, ali tada je Zvonimir Boban, predsjednik kluba iz Maksimirske 128, stao iza Ivana Nevistića.