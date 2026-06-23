Gonzalo Garcia: Mučili smo se, a pobijedili smo 4-0 protiv kluba koji je prošao grupu u Europi

Hajduk je u utorak odigrao prvu pripremnu utakmicu za nadolazeću sezonu, a snage je odmjerio s viceprvakom Sjeverne Makedonije, Škendijom. Splitski klub slavio je s uvjerljivih 4-0, a strijelci su bili Livaja, Pukštas i dvostruki strijelac Šego. Iduću će utakmicu Hajduk odigrati u subotu protiv Cherkasyja, a pripreme na Bledu zaključit će dvobojem protiv Celja 1. srpnja.

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- Uvijek je lijepo pobijediti. Igrali smo protiv dobrog protivnika, koji je prošao grupu prošle sezone. Pobijedili smo ih 4-0, iako smo se mučili u nekim trenucima - rekao je nakon utakmice Hajdukov trener Gonzalo Garcia, koji je dodao...

- Oni nisu stvorili nijednu veliku šansu. Nama treba više fizičke moći. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, pritiskali smo dobro i izradili dobre akcije.

Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Garcia je imao riječi hvale za pojačanje Brrutija.

- Brruti je jako dobar, moćan je i ima kvalitete. Mora neke stvari naučiti o našem načinu igre. Osvojio je puno duela, što nama nedostaje. Snažan je i ima prostora razviti se.

Šego smatra da su "bijeli" trebali slavili s većom razlikom.

- Oba poluvremena smo kontrolirali utakmicu, mogli smo pobijediti i većim rezultatom. Teško je bilo igrati sa Škendijom. Igrali smo svoju igru i poštovali trenerovu ideju. Intenzivno su krenule pripreme, malo su nam noge teške, ali tako je to kad se spremate za Europu - rekao je.