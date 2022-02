Svečarska atmosfera, potpisivanje ugovora, borba za naslov, fotografiranje s dresom... Sve je to bio uvod u prvo pitanje, ono koje sve zanima. Gospodo, tko to sve plaća? I za koju plaću igra Nikola Kalinić (34)?

- Ne volim pričati o novcu. Razumijem da vas to sve zanima. Dat ću vam dva odgovora. Jesmo li se zadužili? Nismo. Jesmo li uzeli kredit? Nismo. Porasla nam je vrijednost na 40 milijuna eura. Nikola se dosta toga odrekao da bi došao ovdje. To je ključ svega. Sve ostalo neka ostane u zraku - rekao je predsjednik Lukša Jakobušić.

Gradom kruže priče da im je novac posudio NBA košarkaš Bojan Bogdanović, druge pak priče kažu da su posudili od privatnih poduzetnika... Momčad je vrlo skupa, nitko u HNL-u nema plaću kao Marko Livaja, a sad je stigao i Nikola Kalinić, koji je bio najskuplji igrač Verone. Praktički do jučer je bilo nezamislivo da Hajduk složi ovakvu momčad, prepunu zvijezda, koje ne igraju za sitniš.

- Ne radimo stihijski. Imamo vrijednost u igračima 40 milijuna eura, nažalost, nemamo u imovini i to je otežavajuće. Žongliramo, snalazimo se. Ne kukamo, jer ako kažemo da nemamo novca, a nemamo, ako to potencirmo, ne možemo postići vrijednost za igrače, smanjuje našu moć kod kupovine, a opet sve obaveze izvršavamo. Nemamo dugovanja. Sve brine odakle nam novci? Ne krademo, dioničko smo društvo. Mi smo tu pretransparentni. Ljudi ne mogu shvatiti. Netko u kafiću kaže, pa se to ponovi sto puta, pa mediji pišu da nam je posudio privatnik... Izgleda da mora biti dovoljno ludo da postane zanimljivo. Više nije fora - odgovorio je Jakobušić na pitanje koje sve zanima.

Štimac: Doći će trenutak za Uskok

Igor Štimac (54), legenda Hajduka, tvrdi da se Hajduk zadužio, odnosno da je posudio novac. Jakobušića je prozvao "blagoslovljenim populistom".

- S obzirom na sve drugo što postoji tu, a to su i druge momčadi koje se bore, koji organizacijski kao klubovi stoje puno bolje od Hajduka i imaju određene budžete, a Hajduk sa zaduživanjima ide u tu borbu, onda nije realno da ta priča može završiti dobro. I nije mi drago ono "ako nas ne pokradu", opet jedan alibi. To je ružno, kroz medije se bilda takva atmosfera. Ako Hajduk ne bude prvi, to će značiti da je bio pokraden. Išlo se u zaduživanje kod privatnih lica da bi se dovelo određene igrače - rekao je nedavno Štimac za Sport Klub.

- Bilo je onih koji su mislili da su nedodirljivi, pa je jedan dan pokucao Uskok na vrata: "Ajmo, otvorite papire, knjige, idemo vidjeti gdje su krivci". Doći će i trenutak kad će, pošto u nas pravosuđe, država i sudstvo ide ciljano na nekog, nekome pasti na pamet da se ciljano ide na one koji su ovo napravili ovdje - kazao je Štimac u emisiji "Sport nedjeljom".