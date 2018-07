'Mi smo se pripremali za doček Broza. Žao mi je zbog ovoga...'

Grad Velika Gorica se priopćenjem obratio medijima u vezi dočeka za Marcela Brozovića:

- Grad Velika Gorica ponosan je na Marcela Brozovića, ne samo sada nakon Svjetskog prvenstva. Priznanje za njegov doprinos i promociju sporta Zajednica sportskih udruga Grada Velike Gorice dodijelila mu je još 2013. godine. Sada je vrijeme i za veću i prestižniju nagradu Grada. U trenucima gledanja utakmica i na otvorenom u našem gradu bodrili smo i podržavali našeg sugrađanina, što dokazuju i brojni plakati posvećeni upravo njemu. Naš Turopoljski top zaslužio je doček i isti je bio pripreman od strane Grada Velike Gorice i Turističke zajednice Grada. Žao mi je sto se dogodio splet okolnosti u kojem ovo postaje priča, umjesto da su priča naši nogometaši – poručio je gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić uz napomenu kako je otvoren za svaki razgovor s Marcelom i obitelji Brozović.

Što se događalo oko organiziranja dočeka Marcelu Brozoviću u Velikoj Gorici pojasnio je Nenad Črnko, član Izvršnog odbora HNS-a:

- Vidim da je krenula kampanja dezinformiranja oko dočeka Brozovića u Velikoj Gorici pa bih volio da se zna istina. Osobno sam sudjelovao od srijede u svim komunikacijama. Dobavljao izvornu HNS-ovu fotografiju za plakat, spajao zamjenika gradonačelnika sa ocem. Doček je dogovoren za ponedjeljak u Parku dr. Franje Tuđmana. Nakon što su stigle prognoze za loše vrijeme u najavljeno vrijeme dočeka u ponedjeljak prije podne je sve prebačeno u Kurilovec pod krov kako ljudi ne bi pokisli. Osim krova i gradske četvrti Kurilovec je bio logičan izbor jer je Marcelo tamo napravio prve nogometne korake. No, vrlo brzo nešto prije podne Marcelo je otkazao. Iz grada su me kontaktirali za svu moguću pomoć i uspjeli su me dobiti u avionu iznad Lomnice pri spuštanju. Kako sam ja bio u avionu sa njegovim ocem i suprugom odmah po spuštanju sam zamolio obrazloženje odbijanja gdje mi je tata decidirano odgovorio 'Kakav sad Kurilovec, mi to odbijamo'.

- Obrazložio sam mu da je to zbog loše prognoze i da nam je u interesu da ljudi ne pokisnu no on nije želio ni čuti. Predložio sam utorak ili srijedu, što je također odbio. Zamolio sam ga da još jednom razmisli i kontaktira Marcela jer to nije u redu prema ljudima koji ga poštuju kao sportaša. On mi je rekao doslovno ovako: 'Ja ti tu ne mogu pomoći niti se hoću miješati, Marcelo je tako odlučio i to se više ne može promijeniti'. Nazvao sam u grad i zamolio da se zaštiti Marcelo te da se u priopćenju napiše da se otkazuje doček zbog njegovih protokolarnih obaveza. I to vam je jedina istina.

