DJELITELJI PRAVDE

Grk sudi Dinamu i Celti, Lincolnu i Rijeci znanac 'vatrenih'...

Piše Davor Kovačević,
Grk sudi Dinamu i Celti, Lincolnu i Rijeci znanac 'vatrenih'...
Rijeka: Hrvatska i Latvija igraju kvalifikacijsku utakmicu za EURO 2024 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Grčkom sucu ovo će biti prvo iskustvo s "modrima", a nije ih imao previše ni s hrvatskim klubovima. Prije tri godine sudio je dvoboj Osijeka i Kizilžara (0-2) u kvalifikacijama Konferencijske lige

Dvoboj Dinama i Celte Vigo u četvrtom kolu Europske lige u četvrtak na Maksimiru (18:45) sudit će Grk Anastasios Papapetrou. Pomagat će mu sunarodnjaci Tryfon Petropoulos i Iordanis Aptosoglou.

Papapetrouu će ovo biti prvo iskustvo s "modrima", a nije ih imao previše ni s hrvatskim klubovima. Prije tri godine sudio je dvoboj Osijeka i Kizilžara (0-2) u kvalifikacijama Konferencijske lige.

Rijeka u Konferencijskoj ligi gostuje na Gibraltaru kod Lincolna, a pravdu će dijeliti Maltežanin Philip Farrugia sa sunarodnjacima Duncanom Sultanom i Jurgenom Spiterijem.

Zanimljivo, Riječanima je sudio prošle godine u remiju kod rumunjskog Corvinula (0-0) u kvalifikacijama Europske lige, a 2023. je bio glavni sudac utakmice Hrvatske i Latvije (5-0) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

