Grmljavina poremetila finaliste: Španjolska otkazala trening, Argentina odgodila i čeka smiraj

Španjolska je u subotu otkazala posljednji trening pred nedjelino finale Svjetskog prvenstva protiv Argentine zbog grmljavinske oluje koja je pogodila New Jersey.

Autobus je stigao na rasporedu, no dužnosnik Fife poručio je da mora proći 30 minuta bez grmljavine prije nego što trening može početi.

Bez vremenskog okvira, De la Fuente i stožer odlučili su otkazati i igračima osigurati udobnost umjesto čekanja u svlačionici. Argentina je trening odgodila i pokušava izaći na teren u 12:15 po lokalnom vremenu.

De la Fuente je dan ranije naglasio da je zadnji trening 'jedan od najkritičnijih trenutaka', posebno jer su Lamine Yamal i Pedro Porro zadobili ozljede u polufinalu protiv Francuske.

- Mislimo da ne smije biti nikakvih odgoda jer nećete stići na utakmicu ako postoje nepovoljne okolnosti. No, svi su dobro - rekao je španjolski izbornik.

Oluja bi mogla donijeti i malu korist, jer bi trebala poboljšati kvalitetu zraka koji je zbog kanadskih šumskih požara posljednjih dana bio loš u cijelom području New Yorka i New Jerseyja.