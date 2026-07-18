VIDEO Rooney održao obećanje, pogledajte legendu za veslom! 'Mislim da sam istegnuo mišić'

Wayne Rooney (40) dao je obećanje uoči osmine finala Norveške i Brazila, ako Haalandova momčad pobijedi, sjest će u čamac i veslati rijekom Mersey.

Norveška je slavila 2-1, a Haaland je iskoristio prvu priliku da podsjeti bivšeg engleskog kapetana.

- Veselim se vidjeti to. Rooney je rekao da će veslati ako dođemo do četvrtfinala. Wayne, očekujem da kreneš - poručio je Norvežanin.

Wayne Rooney - A man of his word! pic.twitter.com/cj6inCdS2i — BBC Sport (@BBCSport) July 18, 2026

Rooney je obećanje ispoštovao i cijelu akciju snimio za BBC. Na Mundijalu je Haaland postigao sedam golova u četiri utakmice i zaostajao samo gol za Messijem i Mbappeom, koji su zabili po osam.

Norveška je na koncu ispala od Engleske u četvrtfinalu, ali to nije umanjilo Rooneyjevu obavezu.