VIDEO Rooney održao obećanje, pogledajte legendu za veslom! 'Mislim da sam istegnuo mišić'

Bivši kapetan engleske reprezentacije Wayne Rooney ispunio je obećanje i veslao rijekom Mersey nakon što je Norveška izbacila Brazil i prošla u četvrtfinale Svjetskog prvenstva
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Wayne Rooney (40) dao je obećanje uoči osmine finala Norveške i Brazila, ako Haalandova momčad pobijedi, sjest će u čamac i veslati rijekom Mersey.
Norveška je slavila 2-1, a Haaland je iskoristio prvu priliku da podsjeti bivšeg engleskog kapetana.
- Veselim se vidjeti to. Rooney je rekao da će veslati ako dođemo do četvrtfinala. Wayne, očekujem da kreneš - poručio je Norvežanin.
Wayne Rooney - A man of his word! pic.twitter.com/cj6inCdS2i— BBC Sport (@BBCSport) July 18, 2026
Rooney je obećanje ispoštovao i cijelu akciju snimio za BBC. Na Mundijalu je Haaland postigao sedam golova u četiri utakmice i zaostajao samo gol za Messijem i Mbappeom, koji su zabili po osam.
Norveška je na koncu ispala od Engleske u četvrtfinalu, ali to nije umanjilo Rooneyjevu obavezu.
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