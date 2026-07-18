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ČOVJEK OD RIJEČI

VIDEO Rooney održao obećanje, pogledajte legendu za veslom! 'Mislim da sam istegnuo mišić'

Piše Bruno Lukas,
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VIDEO Rooney održao obećanje, pogledajte legendu za veslom! 'Mislim da sam istegnuo mišić'
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS
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Bivši kapetan engleske reprezentacije Wayne Rooney ispunio je obećanje i veslao rijekom Mersey nakon što je Norveška izbacila Brazil i prošla u četvrtfinale Svjetskog prvenstva

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Wayne Rooney (40) dao je obećanje uoči osmine finala Norveške i Brazila, ako Haalandova momčad pobijedi, sjest će u čamac i veslati rijekom Mersey.

Norveška je slavila 2-1, a Haaland je iskoristio prvu priliku da podsjeti bivšeg engleskog kapetana.

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- Veselim se vidjeti to. Rooney je rekao da će veslati ako dođemo do četvrtfinala. Wayne, očekujem da kreneš - poručio je Norvežanin.

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Rooney je obećanje ispoštovao i cijelu akciju snimio za BBC. Na Mundijalu je Haaland postigao sedam golova u četiri utakmice i zaostajao samo gol za Messijem i Mbappeom, koji su zabili po osam.

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Norveška je na koncu ispala od Engleske u četvrtfinalu, ali to nije umanjilo Rooneyjevu obavezu.

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