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ŠPANJOLSKI TRENER

Guardiola upozorio na opsesiju osvajanja Lige prvaka pa rekao: Ni ja sam ne znam što ću raditi

Piše Issa Kralj,
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Guardiola upozorio na opsesiju osvajanja Lige prvaka pa rekao: Ni ja sam ne znam što ću raditi
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Foto: Jason Cairnduff

Ovo natjecanje uništava projekte i nadam se da se to neće dogoditi Barceloni. Liga je ono što ti daje konzistentnost. U Ligi prvaka jako je važno doći do završnice u dobroj formi, bez ozljeda - rekao je Guardiola

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Nakon što se oprostio od Manchester Cityja, Pep Guardiola se pojavio u Manresi na otvaranju nogometnog igrališta Cruyff Court, projekta kojeg je pokrenula zaklada bivšeg nizozemskog igrača i trenera Johana Cruyffa. Guardiola je povjerenik zaklade, a dotaknuo se i aktualnih tema u nogometu, njegovom bivšem klubu Barceloni te prijelaznom roku gdje su jedni od glavnih aktera neki od igrača 'građana'. 

Najprije se dotaknuo Barcelone koja je osvojila dvostruku krunu, obranili su naslov prvaka u La Ligi i osvojili španjolski Superkup. 

- Bilo s igračima iz La Masije ili onima dovedenim izvana, imali su dvije izvanredne godine, bez obzira na rezultate. Veliki sam obožavatelj Hansija Flicka. Jako je uzbudljivo gledati kako ova momčad igra i nadam se da će nastaviti tako još mnogo godina - rekao je španjolski trener.

Premier League - Manchester City v Aston Villa
Foto: Phil Noble

Guardiola se osvrnuo i na osvajanje Lige prvaka te naglasio koliko može biti opasno biti opsjednut osvajanjem najelitnijeg europskog natjecanja, ali da su ligaška prvenstva ta koja daju konzistentnost. 

- Ovo natjecanje uništava projekte i nadam se da se to neće dogoditi Barceloni. Liga je ono što ti daje konzistentnost. U Ligi prvaka jako je važno doći do završnice u dobroj formi, bez ozljeda, i imajući na umu ogroman utjecaj sudaca u ovom natjecanju. Važno je nastaviti se poboljšavati iz dana u dan i ne misliti da je sezona bila loša samo zato što nismo stigli do finala ili ga nismo osvojili. Mjerilo su naslovi u ligi - objasnio je. 

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Puno se nagađa kako bi Bernardo Silva karijeru mogao nastaviti u katalonskom klubu, a portugalski veznjak godinama je igrao pod Guardiolinim vodstvom. Ugovor s Manchester Cityjem istječe mu na kraju lipnja, a Guardiola je bio jasan o veznjakovim sposobnostima.

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Foto: TONY O BRIEN
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- Bernardo je predobar. Bez problema bi se prilagodio bilo kojoj momčadi.

Na kraju je kratko odgovorio na pitanje o budućnosti nakon što je otišao iz Manchester Cityja.

- Ni ja sam ne znam što ću raditi.

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