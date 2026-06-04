Man. City razmišlja o podizanju tužbe protiv Reala: Priče oko Haalanda nisu uopće istinite

Engleski nogometni klub Manchester City najavio je pokretanje pravnih radnji nakon što je Enrique Riquelme, kandidat za novog predsjednika madridskog Reala, najavio da će u Madrid dovesti Erlinga Haalanda i Rodrija, igrače mančesterskog kluba.

Enrique Riquelme Vives, 37-godišnji vlasnik i predsjednik španjolske solarne kompanije Cox Energy, nedavno je u Real Madrid predao svu potrebnu dokumentaciju čime je postao protukandidat Florentinu Perezu, dugogodišnjem predsjedniku madridskog kluba.

Foto: Violeta Santos Moura

„Ako postanem predsjednik u Real ću dovesti Erlinga Haalanda, a želja je potom i dovođenje Rodrija“, rekao je Riquelme gostujući na jednoj televizijskoj postaji gdje je pritom pokazivao dres Reala s natpisom Haalanda.

„Haaland ima otkupnu klauzulu i želim ga u Realu“, dodao je Riquelme.

Na takve navode reagirao je Manchester City koji je osudio takve riječi Realovog predsjedničkog kandidata.

„Priče koje su se pojavile u Madridu, a vezane su za budućnost našeg igrača Haalanda, nemaju nikakve veze s istinom. Ne postoji nikakva klauzula i ne postoji nikakva šansa da se ostvare te priče. Razmišljamo pokrenuti pravne postupke protiv Reala zbog korištenja imena našeg igrača u ovom kontekstu“, priopćio je klub iz Manchestera.

U Real Madridu će ovo biti prvi izbori nakon 2006. godine jer 79-godišnji građevinski poduzetnik Perez nije dosad imao protukandidata, nego se jedini prijavljivao nakon isteka mandata. Izbori će se održati 7. lipnja.

Norvežanin Erling Haaland je član Manchester Cityja od 2022. godine kada je u klub došao iz dortmundske Borussije.