Obavijesti

Sport

Komentari 0
STOPER ISKRENO PORUČIO

Gvardiol: Zadovoljni bodom, ali ne i igrom. Moramo puno bolje

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Gvardiol: Zadovoljni bodom, ali ne i igrom. Moramo puno bolje
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Drago mi je što se izbornik pridružio klubu 100. Drago nam je što je dio nas i što nas vodi. Osvojio je velike rezultate i zna posao koji radi. Volio bih da mu se ispuni želja i da se plasiramo na prvenstvo, kazao je Joško

Hrvatska je u Pragu protiv domaćina Češke u sedmom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi odigrala 0-0 i tako ostala na vrhu skupine L. Iako je pobjedom mogla praktički osigurati plasman na Mundijal, o sudbini će ipak odlučivati sljedeće tri utakmice koje nam preostaju u skupini. Da bod u Pragu nije tragedija, potvrdio je Joško Gvardiol, koji je bio jedan od naših najboljih igrača na terenu.

- Možemo biti zadovoljni bodom, igrom ne toliko. Naravno da ćemo u budućnosti imati ovakve faze, ne baš bajne utakmice, ali moramo se priviknuti. Moramo se boriti i dati svoj maksimum. Zaslužili smo bod i približili se našem cilju - rekao je.

KLUPSKI ANIMOZITET VIDEO Skupljač lopti pokušao omesti Joška Gvardiola dok je izvodio aut. Pogledajte reakciju
VIDEO Skupljač lopti pokušao omesti Joška Gvardiola dok je izvodio aut. Pogledajte reakciju

Prvo poluvrijeme nije bilo dobro. Česi su u tri minute imali dvije velike prilike i situaciju u kojoj su tražili kazneni udarac.

- Bili smo pasivni, svjesni smo svojih pogrešaka i naše predstave. To mora biti puno bolje. U nedjelju u Varaždinu igramo novu utakmicu, moramo je shvatiti maksimalno ozbiljno i ići po tri boda.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Utakmica protiv Češke bila je 100. na klupi izbornika Dalića. Povodom toga reprezentativci su obukli posebne majice u čast toga jubileja.

- Drago mi je što se izbornik pridružio klubu 100. Drago nam je što je dio nas i što nas vodi. Osvojio je velike rezultate i zna posao koji radi. Volio bih da mu se ispuni želja i da se plasiramo na prvenstvo.

Gvardiol se u rujnu vratio nakon ozljede, a da je ona ostavila traga na njegovoj fizičkoj spremi, potvrdio je i sam.

- Nedostajala mi je reprezentacija, bio sam dugo bez treninga, mučila me ozljeda koljena. Sada je sve dobro. Osjećam umor, imao sam puno utakmica u mjesec dana, ali pomažem ekipi koliko god mogu - zaključio je Gvardiol.

PODIJELJENA MIŠLJENJA Navijači: 'Najdosadniji dvoboj u zadnjih pet godina'. 'Drugo poluvrijeme top, falio je gol'
Navijači: 'Najdosadniji dvoboj u zadnjih pet godina'. 'Drugo poluvrijeme top, falio je gol'

Marco Pašalić sljedeći je stao pred kamere Nove TV i još jednom naglasio koliko je ovaj bod važan.

- Ovaj bod vrijedi kao kuća. Češka je odigrala dobro, ozbiljna su ekipa. Bitno je da maksimalno ozbiljno uđemo u utakmicu protiv Gibraltara i to bi trebao biti jedan od najvećih koraka prema prvenstvu.

I on se osvrnuo na veliku proslavu izbornika Dalića.

- Velika čestitka izborniku, to je velika stvar. Bilo bi ljepše da smo osvojili tri boda, ali imamo priliku u Varaždinu, kod izbornika i kod kuće. Danas nemamo za čim žaliti.

Otkrio je i vidi li se u budućnosti u “klubu 100”.

- Nadam se, vidjet ćemo - zaključio je Pašalić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
UZ SJAJNO NAVIJANJE

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!

U nedjelju 12. listopada Hrvatska će u Varaždinu igrati protiv Gibraltara. Nakon toga još ostaje posljednja epizoda kvalifikacija u studenome kada će (14.) Hrvatska dočekati Farske otoke, a 17. studenoga gostovati kod Crne Gore
Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu
BIVŠI 'VATRENI'

Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu

Nažalost, novac ne može vratiti sve ono što sam prošao. Ne mogu mi vratiti život. Tko zna, možda sam spasio nekoga jer sad liječnici u klubovima puno više paze na nalaze, rekao je Klasnić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025