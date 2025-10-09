Gvardiol: Zadovoljni bodom, ali ne i igrom. Moramo puno bolje

Hrvatska je u Pragu protiv domaćina Češke u sedmom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi odigrala 0-0 i tako ostala na vrhu skupine L. Iako je pobjedom mogla praktički osigurati plasman na Mundijal, o sudbini će ipak odlučivati sljedeće tri utakmice koje nam preostaju u skupini. Da bod u Pragu nije tragedija, potvrdio je Joško Gvardiol, koji je bio jedan od naših najboljih igrača na terenu.

- Možemo biti zadovoljni bodom, igrom ne toliko. Naravno da ćemo u budućnosti imati ovakve faze, ne baš bajne utakmice, ali moramo se priviknuti. Moramo se boriti i dati svoj maksimum. Zaslužili smo bod i približili se našem cilju - rekao je.

Prvo poluvrijeme nije bilo dobro. Česi su u tri minute imali dvije velike prilike i situaciju u kojoj su tražili kazneni udarac.

- Bili smo pasivni, svjesni smo svojih pogrešaka i naše predstave. To mora biti puno bolje. U nedjelju u Varaždinu igramo novu utakmicu, moramo je shvatiti maksimalno ozbiljno i ići po tri boda.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Utakmica protiv Češke bila je 100. na klupi izbornika Dalića. Povodom toga reprezentativci su obukli posebne majice u čast toga jubileja.

- Drago mi je što se izbornik pridružio klubu 100. Drago nam je što je dio nas i što nas vodi. Osvojio je velike rezultate i zna posao koji radi. Volio bih da mu se ispuni želja i da se plasiramo na prvenstvo.

Gvardiol se u rujnu vratio nakon ozljede, a da je ona ostavila traga na njegovoj fizičkoj spremi, potvrdio je i sam.

- Nedostajala mi je reprezentacija, bio sam dugo bez treninga, mučila me ozljeda koljena. Sada je sve dobro. Osjećam umor, imao sam puno utakmica u mjesec dana, ali pomažem ekipi koliko god mogu - zaključio je Gvardiol.

Marco Pašalić sljedeći je stao pred kamere Nove TV i još jednom naglasio koliko je ovaj bod važan.

- Ovaj bod vrijedi kao kuća. Češka je odigrala dobro, ozbiljna su ekipa. Bitno je da maksimalno ozbiljno uđemo u utakmicu protiv Gibraltara i to bi trebao biti jedan od najvećih koraka prema prvenstvu.

I on se osvrnuo na veliku proslavu izbornika Dalića.

- Velika čestitka izborniku, to je velika stvar. Bilo bi ljepše da smo osvojili tri boda, ali imamo priliku u Varaždinu, kod izbornika i kod kuće. Danas nemamo za čim žaliti.

Otkrio je i vidi li se u budućnosti u “klubu 100”.

- Nadam se, vidjet ćemo - zaključio je Pašalić.