Gvardiolu hvalospjevi engleskih medija, a Amerikanci ga kude: 'Mučio se i napuštao poziciju...'

Utakmice dan ili dva poslije Božića često spadaju u posebnu kategoriju. Iako se prekinula tradicija duga 140 godina i na Boxing Day se igrala samo jedna utakmica, na Ivanje se vratio pravi engleski nogomet. Dan je započeo ogledom Nottingham Foresta i Manchester Cityja, a glavnu ulogu nisu imali ni norveški stroj za golove Erling Haaland ni engleski reprezentativac Phil Foden, nego naš Joško Gvardiol.

"Građani" su poveli u 48. minuti pogotkom Reijndersa na asistenciju Cherkija. Ipak, slavlje je kratko trajalo jer je domaćin izjednačio šest minuta kasnije preko Hutchinsona. Sedam minuta prije kraja hrvatski reprezentativac sjajno je glavom primirio Fodenov ubačaj i proslijedio loptu Cherkiju, a Francuz je silovitim udarcem pogodio za pobjedu Cityja.

Zbog asistencije Gvardiol je zaradio hvalospjeve engleskih navijača, no mediji nisu pokazali jednaku blagonaklonost. Tako mu je Goal za nastup dodijelio ocjenu 6.

"U prvom poluvremenu mučio se s Jesusom, a složena Forestova igra odvukla ga je izvan kaznenog prostora kod izjednačujućeg pogotka. S pozitivne strane, njegova ambiciozna napadačka igra dovela je do situacije iz koje je Cherki namjestio prvi gol, dok je Gvardiol asistirao za pobjednički pogodak Francuza", objasnili su svoju ocjenu na portalu Goal.

Tribuna je hrvatskom stoperu dodijelila vrlo dobru osmicu.

"Suočio se s teškom fizičkom borbom i izvrsno se nosio s njom. Bio je snažan u obrani i utjecajan u napadu, pri čemu je imao ključnu ulogu u Cityjevim napadačkim trenucima", pojasnili su.

Istu ocjenu kao Tribuna Gvardiolu je dodijelio i lokalni Manchester Evening News, dok mu je OneFootball dao nešto skromniju sedmicu.

"Poput Diasa, morao se nositi s teškom bitkom protiv vrlo lukavog Jesusa. Gvardiolova viša ocjena proizlazi iz dva glavna područja: njegove izvrsne igre dodavanja pod snažnim pritiskom i smirenog uklizavanja kojim je namjestio Cherkija", napisali su u OneFootballu.