DRUGAČIJA MIŠLJENJA

Gvardiolu hvalospjevi engleskih medija, a Amerikanci ga kude: 'Mučio se i napuštao poziciju...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Gvardiolu hvalospjevi engleskih medija, a Amerikanci ga kude: 'Mučio se i napuštao poziciju...'
Foto: Barrington Coombs/PRESS ASSOCIAT

Joško Gvardiol nakon kratkog odmora vratio u Englesku, a odmah je asistencijom momčad spasio od prosipanja bodova na gostovanja kod Nottingham Foresta

Utakmice dan ili dva poslije Božića često spadaju u posebnu kategoriju. Iako se prekinula tradicija duga 140 godina i na Boxing Day se igrala samo jedna utakmica, na Ivanje se vratio pravi engleski nogomet. Dan je započeo ogledom Nottingham Foresta i Manchester Cityja, a glavnu ulogu nisu imali ni norveški stroj za golove Erling Haaland ni engleski reprezentativac Phil Foden, nego naš Joško Gvardiol.

"Građani" su poveli u 48. minuti pogotkom Reijndersa na asistenciju Cherkija. Ipak, slavlje je kratko trajalo jer je domaćin izjednačio šest minuta kasnije preko Hutchinsona. Sedam minuta prije kraja hrvatski reprezentativac sjajno je glavom primirio Fodenov ubačaj i proslijedio loptu Cherkiju, a Francuz je silovitim udarcem pogodio za pobjedu Cityja.

Golove pogledajte OVDJE

Zbog asistencije Gvardiol je zaradio hvalospjeve engleskih navijača, no mediji nisu pokazali jednaku blagonaklonost. Tako mu je Goal za nastup dodijelio ocjenu 6.

Nottingham Forest v Manchester City - Premier League - City Ground
Foto: Barrington Coombs/PRESS ASSOCIAT

"U prvom poluvremenu mučio se s Jesusom, a složena Forestova igra odvukla ga je izvan kaznenog prostora kod izjednačujućeg pogotka. S pozitivne strane, njegova ambiciozna napadačka igra dovela je do situacije iz koje je Cherki namjestio prvi gol, dok je Gvardiol asistirao za pobjednički pogodak Francuza", objasnili su svoju ocjenu na portalu Goal.

Tribuna je hrvatskom stoperu dodijelila vrlo dobru osmicu.

"Suočio se s teškom fizičkom borbom i izvrsno se nosio s njom. Bio je snažan u obrani i utjecajan u napadu, pri čemu je imao ključnu ulogu u Cityjevim napadačkim trenucima", pojasnili su.

TRENER MANCHESTER CITYJA Pep Guardiola: Dobio sam 4 ili 5 kilograma tijekom praznika...
Pep Guardiola: Dobio sam 4 ili 5 kilograma tijekom praznika...

Istu ocjenu kao Tribuna Gvardiolu je dodijelio i lokalni Manchester Evening News, dok mu je OneFootball dao nešto skromniju sedmicu.

"Poput Diasa, morao se nositi s teškom bitkom protiv vrlo lukavog Jesusa. Gvardiolova viša ocjena proizlazi iz dva glavna područja: njegove izvrsne igre dodavanja pod snažnim pritiskom i smirenog uklizavanja kojim je namjestio Cherkija", napisali su u OneFootballu.

