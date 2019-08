Habazin: Za mene to nije samo borba za titulu, već i za život

Trenutno sam u fazi karijere gdje ovo može biti moja posljednja prilika da napravim nešto veliko i da promijenim svoj život. Tako da ovo za mene nje samo borba za titulu, doslovno se borim za život, rekla je Ivana Habazin na sučeljavanju sa Claressom Shields prije velike borbe koja će se održati 5. listopada u američkom Flintu gdje će boksačica iz Zlatara imati priliku doživjeti vrhunac karijere.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Kad imaš samo jednu priliku, a nevjerojatno si gladan, sve je moguće. Znam da će biti teško savladati je u njenom gradu na bodova. Ona je najavila kako će me nokautirati i bolje je za nju da u tome uspije. Ako me ne nokautira, može biti sigurna da ću ja nokautirati nju. Drago mi je da je zdrava jer mora biti u potpunosti spremna za ono što joj slijedi 5. listopada- rekla je Ivana kako prenosi Fightsite, a Shields je na to imala samo kratki odgovor:

- Prekrasno - odbrusila je prema američkim medijima 'najbolja ikad'.

Claressa Shields (24) prvakinja je u kategoriji do 72.6 kilograma, a ovaj će se put morati 'spustiti' na težinu od 69.5 kilograma. S rekordom od 9-0 u profesionalnoj karijeri ,američki su joj mediji već tepali kako je 'najbolja koja ja ikad' stupila u ring.

- Claressa Shields je spektakularna borkinja, imam respekta prema njoj i namjeravam joj donijeti borbu u njeno dvorište. Nisam došla samo se boriti, došla sam pobijediti. Ona ispred sebe ima velik izazov. Ako kaže da će skinuti kilograme, ja joj vjerujem iako sam uvjerena da će biti teško jer ovo nije njena prirodna kategorija. Nadam se da će skinuti kilograme i da ćemo imati dobar meč. No, smatram kako je borba do 69.5 kilograma zapravo prednost za mene - rekla je Ivana koja je zbog ove borbe morala 'podići' svoju masu:

Claressa se 'spustila, a Habazin 'digla'

- U srednju kategoriju sam prešla samo zbog toga što sam se htjela boriti protiv nje. Ona je trenutno najbolja boksačica svijeta, a ja znam kako je mogu savladati. Kad sam čula da će se spustiti u ovu kategoriji, prepoznala sam savršeno vrijeme za mene. Nije mi bitno je li se meč održava u Flintu, Londonu ili New Yorku. Ring je moj dom i to je ono najvažnije. Uvijek sam autsajder i volim biti u toj poziciji. Već jednom sam osvojila svjetsku titulu u gradu moje protivnice i to ću napraviti još jednom - zaključila je Habazin.

Claressa Shields vjerojatno je i najveća boksačica u povijesti, a tek su joj 24 godine. Neporažena Amerikanka ima skor 9-0 te je dvostruka olimpijska pobjednica, dvostruka amaterska svjetska prvakinja, a u srednjoj kategoriji profesionalna je prvakinja po WBA, WBC, IBF i WBO organizacijama. Također, svjetska je prvakinja u supersrednjoj i srednjoj kategoriji, a sad želi biti i u supervelter.

Riječ je o povijesnom meču jer će američka boksačica srušiti rekord Vasyla Lomachenka i Koseija Tanake jer će joj od osvajanja prve do treće titule trebati točno dvije godine, dok je njima trebalo tri godine i deset mjeseci. Hrvatska borkinja tako ima priliku svima pokazati svoje kvalitete i stići do željenog cilja.

Iako je borba prvotno dogovorena za 17. kolovoza, Ivana Habazin morala je pričekati Claressu Shields koja je na pripremama ozlijedila koljeno. Nova borba dogovorena je za 5. listopada.