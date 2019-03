Habib zadirkuje Conora: Samo jedan može biti kralj u džungli!

Habib Nurmagomedov (30) i Conor McGregor (30) prošle su godine na UFC-ovoj priredbi u Las Vegasu ponudili borbu za pamćenje i kreirali jedno od najvećih rivalstava u povijesti borilačkih sportova. Pobijedio je ruski borac, točnije Dagestanac iz Mahačkale, Habib. Sjajno ga je Nurmagomedov 'ugušio' u četvrtoj rundi, a tek je onda počela prava makljaža.

Nakon borbe došlo je do naguravanja članova stožera oba borca, a sve je rezultiralo suspenzijama. Habib je dobio devet mjeseci suspenzije i morao je platiti pola milijuna dolara kazne, dok je Conor dobio dva mjeseca.

Karizmatični irski borac u utorak je objavio kako odlazi u mirovinu.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!