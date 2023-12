Hajduk bez Žapera i Kalika na Dinamo. Karoglan je prisiljen mijenjati formaciju i bokove...

Mislav Karoglan je i nakon 20. utakmice na klupi Hajduka i dalje neporažen. Sjajan je to uspjeh, no vjerujemo da bi mladi trener dao sve nizove ovoga svijeta da je Benrahou zabio onaj zicer pred kraj utakmice u Kranjčevićevoj, pa da se kući vratio s tri, umjesto s jednim osvojenim bodom. No u okolnostima u kojima je utakmica odigrana, kako mu je momčad izgledala i kako se rezultat kretao, Karoglan bi ipak morao biti zadovoljan i s tim jednim osvojenim bodom.

Pokretanje videa ... hajduk | Video: 24sata Video

Što bi za bod u utakmicama s Istrom ili Goricom dao Ivan Leko, koji je u zadnjim minutama ostao praznih ruku pa je danas na Zavodu za zapošljavanje, skupa s brojnim kolegama koji su na isti način ostajali bez bodova i posla.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pobjeda je pobjeda, ali je i svaki bod korak naprijed, korak bliže konačnom cilju, i zato Karoglan ne bi smio dugo tugovati. Kako zbog toga što mu momčad nije u Kranjčevićevoj izgledala onako kao što je izgledala u nekim ranijim susretima, nego i zbog toga što ga čeka najveći mogući domaći izazov, gostovanje u Maksimiru za koje neće moći računati na Mihaela Žapera i Anthonyja Kalika. Kalik će pauzirati zbog kartona a Žaper zbog rupture kvadricepsa, i to na mjesec dana...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U ogledima s Dinamom često se znalo pokazati da utakmice dobiva onaj tko osigura prevlast u sredini terena a tu se Žaper pokazao ključnom figurom za zadnje dobre rezultate Hajduka. Na Karoglanu je da pronađe njegovu zamjenu i dobitnu kombinaciju koja će osigurati stabilnost u sredini terena. Ovako, na prvu, moglo bi se reći kako su za tri mjesta kandidati Krovinović, Pukštas i Sigur. Njih trojica imaju dovoljno moći i odgovornosti, no nitko od njih nema konstituciju i navike Žapera, koji je Hajduku donio stabilnost u oba smjera, i filter prema natrag i protočnost prema naprijed, kao nijedan zadnji vezni prije njega.

Povratak Sigura u vezu nameće se kao logičan, prije svega jer je potreban u vezi, ali i stoga što je bio jedna od lošijih protiv Lokomotive. Na desni bok bi mogao Moufi, a pitanje je i hoće li se Karoglan odlučiti vratiti i Benrahoua u postavu, pogotovo što je dobro reagirao protiv Lokomotive, a bi značilo i da se Dajaku vjerojatno seli na klupu...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Umjesto 4-3-3, Hajduk bi tako u Maksimiru mogao zaigrati u formaciji 4-4-2, odnosno 4-4-1-1, što bi im donijelo prijeko potrebnu kompaktnost u veznom redu. Sve su to mogući i logični potezi koji bi trebali osigurati pozitivan rezultat a time i zadržavanja ili pak povećanje prednosti na vrhu prvenstvene ljestvice. Hajduk će sigurno prezimiti na vrhu bez obzira na ishod derbija, no s osvojenim bodom ili sva tri svakako bi to bilo i ugodnije i ljepše.

Puno puta je do sada trener Hajduka Mislav Karoglan naglašavao kako je prvenstvena ljestvica nerealna, referirajući se na činjenicu da Hajduk jest prvi, ali i da Rijeka i Dinamo imaju manje odigranih utakmica. Nakon remija u Kranjčevićevoj, a prije nego li su Rijeka i Dinamo odigrali utakmice istoga kola, Dinamo s Rudešom a Rijeka sa Slaven Belupom, Hajduk je bio prvi s 40 osvojenih bodova iz 18 susreta, Rijeka druga s 32 boda iz 16, Dinamo treći s 30 bodova iz 15 odigranih susreta.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Slika jest iskrivljena, jer nemoguće je znati tko će koga pobijediti i koliko bodova osvojiti u zaostalim susretima, i zato se dobije puno realnija slika ako se pogleda tko je do sada prosuo koliko bodova. Kao što se to zna gledati primjerice u kvalifikacijskim ogledima reprezentacija po skupinama. Na toj ljestvici prosutih bodova Hajduk je i dalje najbolji, do sada su prosuli najmanje, 14 bodova, Dinamo je drugi s 15, a Rijeka treća s 16 prosutih bodova...

No ako se složimo da prvenstvena ljestvica nije realna, odnosno da realnija ljestvica u kojoj su uračunati prosuti bodovi, dodajmo tome i da ljestvica nije ni do kraja regularna, odnosno, nije poštena. Neki su klubovi, konkretno Dinamo i Rijeka odgodili svoje utakmice zbog europskih obaveza i nisu ih odigrali u prvom sljedećem slobodnom terminu, kao što je bilo najavljivano, nego su ih preselili u drugi dio prvenstva!? I odigrat će ih vjerojatno u drugačijim sastavima, s prinovama u zimskom prijelaznom roku, dakle s igračima koji im uopće nisu bili u kadru u terminu u kojem je utakmica trebala biti odigrana.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

I što ako Rijeka od Gorice kupi, recimo Juricu Pršira, ili Dinamo od Lokomotive, primjerice Indrita Tucija? Umjesto da su u četvrtom kolu Pršir i Tuci prijetili Rijeci, odnosno Dinamu, oni će na proljeće kao pojačanja Rijeke i Dinama prijetili svojim bivšim klubovima!? Krovna kuća hrvatskog nogometa svakako bi o tome morala povesti računa. Ili narediti svima koji su odgodili utakmice da ih odigraju u prvom slobodnom terminu, ili da u novom terminu utakmice smiju koristiti samo igrače koje su imali na popisu u vrijeme kada se utakmica trebala odigrati. Sve ostalo nema smisla, ne samo što pogled na ljestvicu stvara zabunu kod navijača, nego na koncu – konca baca sumnju u regularnost natjecanja. Sličnih odgoda u najjačim europskim ligama nema...