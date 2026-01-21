Obavijesti

POJAČANJE NA POLJUDU

Hajduk blizu pojačanja iz Istre! Doznali smo detalje transfera

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Hajduk blizu pojačanja iz Istre! Doznali smo detalje transfera
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Marešić na korak do Hajduka! Puljani ga žele prodati prije isteka ugovora, a Hajduk traži novog stopera nakon odlaska Gonzaleza. Svi uključeni vjeruju u transfer do kraja prijelaznog roka

Stoper Istre 1961, Dario Marešić (26), blizu je transfera u Hajduk. Podsjetimo, ovaj je 26-godišnji branič, koji se rodio u Grazu, već dugo meta "bijelih". Hajduk ga je htio dovesti i prošlog ljeta, ali se transfer nije ostvario. Hajduk je tada doveo 28-godišnjeg Edgara Gonzaleza, čiji je odlazak ovog siječnja otvorio prostora za Marešićev dolazak na Poljud.

S obzirom na to kako je španjolski stoper otišao u redove tamošnjeg drugoligaša Andorre, a Branimir Mlačić na korak je do transfera u Inter, Hajduk je krenuo u potragu za novim stoperom koji bi im pomogao u borbi za ovosezonske trofeje. Marešić ima važeći ugovor s Istrom do lipnja ove godine, što znači kako bi za nekoliko mjeseci besplatno mogao otići s Aldo Drosine.

S obzirom na njegovu tržišnu vrijednost od 1,5 milijuna eura prema Transfermarktu, sasvim je razumljivo što bi Puljani ipak htjeli nešto zaraditi na stoperu. I sad mogu računati na neku odštetu iz Splita. Iako iznos ne bi trebao biti veliki, iz Istre su nam potvrdili kako je bolje dobiti nešto nego ništa. 

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Hajduk je u stanju pokriti Marešićevu plaću novcem kojeg je oslobodio odlaskom Gonzaleza, a njegovu će odštetu pokriti budućim transferima. Doznajemo kako Istra za Marešića traži 300.000 eura, dok je Hajduk spreman ponuditi 200.000 eura za njegov dolazak na Poljud.

Marešić je u Puli proveo više od tri godine, a za Istru je odigrao 115 utakmica, zabio šest golova i dobio 28 žutih kartona. Već je dugo velika želja Hajduka, kao i Hajduk njegova. Iako posao još uvijek nije završen, možemo očekivati kako će biti sklopljen do kraja zimskog prijelaznog roka, koji u Hrvatskoj završava 17. veljače, s obzirom na interes svih uključenih u priču.

