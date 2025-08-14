Hajduk danas igra za play-off protiv Dinama. Evo gdje gledati

Hajduk danas igra uzvratnu utakmicu protiv Dinama Cityja u Tirani. Susret počinje u 20.45, a prenosi ga HDTV. Taj kanal dostupan je u paketu MaxTV-a, a dodatno se plaća dva eura mjesečno. Splićani igraju na velebnom stadionu Air Albania, koji je prije tri godine ugostio finale Konferencijske lige. Više od 1500 navijača "bilih" očekuje se na tribinama u Tirani.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34 Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Hajduk u utakmicu ulazi s prednošću od jednog gola. Prošlog tjedna na Poljudu pobijedili su 2-1. Za momčad Gonzala Garcije zabili su Bruno Durdov u 49. minuti i Bamba u 63. minuti. Jedini pogodak za goste postigao je Cejvi Bregu spektakularnim udarcem s dvadesetak metara.

Domaća momčad mogla je pobijediti i uvjerljivije. Hajduk je igrao sjajno i nizao prilike, osobito u drugom poluvremenu. Marko Livaja imao je dvije izrazite prilike glavom, a i Durdov je nekoliko puta bio u izglednoj situaciji za pogodak. Ipak, na golu Albanaca briljirao je vratar Aldo Teqja.

Uoči uzvrata Garcia je naglasio da ne želi samo čuvati prednost nego još jednom pobjedom potvrditi ulazak u play-off.

- Nosimo pobjedu iz prve utakmice, ali očekuje nas teška utakmica. Igramo protiv dobrog protivnika, a ako ne igramo kako znamo, bit će jako teško. Nadamo se da ćemo početi s velikim intenzitetom. Mislim da smo odigrali dobru prvu utakmicu. U nekim trenucima nismo bili dobri, ali stvorili smo dovoljno šansi da pobijedimo s većom razlikom. Možemo neke stvari raditi bolje - rekao je Garcia.

Ako Hajduk prođe Dinamo, u play-offu će igrati protiv boljeg iz dvoboja Jagiellonia - Silkeborg. Prvi susret u Danskoj pripao je Poljacima koji su slavili 1-0. Taj se susret igra nešto ranije, u 20.15.